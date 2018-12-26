Son Dakika Haberleri: Antalya'da Yılbaşı Öncesi Mekanlarda Gıda ve Alkol Kontrolü

Antalya'da Yılbaşı Öncesi Mekanlarda Gıda ve Alkol Kontrolü

47 dakika önce

Tarım ve Orman Antalya İl Müdürlüğü Gıda Kontrol ekipleri, yılbaşı öncesi otel ve eğlence mekanlarında denetimlerini arttırdı.

Antalya'da Yılbaşı Öncesi Mekanlarda Gıda ve Alkol Kontrolü, System.String[]
Tarım ve Orman Antalya İl Müdürlüğü Gıda Kontrol ekipleri, yılbaşı öncesi otel ve eğlence mekanlarında denetimlerini arttırdı.

Yeni yıla az bir süre kala Antalya'da denetimler hızlandırıldı. Tarım ve Orman Antalya İl Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, ekiplerin 2018 yılı ocak ayından günümüze kadar toplamda 28 bin 503 gıda işletmesine 42 bin 383 denetimin yanı sıra, 7 bin 366 alkol kontrolü yaptığı bildirildi.

Açıklamada, yılbaşından 15 gün önce ise sahte ve kaçak alkol konusunda gece kontrol ve denetimlere başlandığı belirtildi. - ANTALYA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.12.2018 11:03 Kaynak: İHA

Antalya, Güncel
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