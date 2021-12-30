Antalya'da yılbaşı öncesi sahte alkol ve gıda denetimi yapılıyor - Son Dakika

Antalya'da, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri yılbaşı öncesinde sahte alkol ve gıda denetimleri gerçekleştiriyor.

Ekipler, halk sağlığının korunması, kaçak ve sahte alkollü içkinin ulaşılabilirliğinin önlenmesi amacıyla çalışmalarına devam ediyor.

Kent genelinde üretim, satış ve tüketim yerlerinde denetimler yapan 93 ekip, alkol ve gıdalardan numuneler alarak laboratuvar ortamında analizini yapıyor.

İl Tarım ve Orman Müdürü Gökhan Karaca, AA muhabirine, önemli görevlerinden birinin de gıda ve alkol denetimleri olduğunu söyledi.

Toplu tüketim, üretim ve satış yerlerinde mesai saati içinde veya dışında denetimleri sürdürdüklerini belirten Karaca, "Zaman zaman medyada çıkan sahte alkol, ölüme kadar gidebilen sorunlara yol açıyor. Bunları önlemek için sürekli, gerektiğinde emniyet ve jandarma güçleriyle, satış, üretim ve tüketim yerlerini denetliyoruz." dedi.

Ekiplerin cihazla, alkol üretiminin yasal olarak yapılıp yapılmadığını kontrol ettiğini anlatan Karaca, şüpheli durumda numune alınıp laboratuvarda gıda veya alkolün analizinin yapıldığını vurguladı.

Karaca, yılbaşı gibi belli dönemlerde toplu yerlerde alkol tüketiminin arttığını, bu kapsamda müdürlük olarak denetimleri sıklaştırdıklarını ifade etti.