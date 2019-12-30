Antalya'da yılbaşında 5 bin 230 polis görev yapacak - Son Dakika
Son Dakika Güncel Antalya'da yılbaşında 5 bin 230 polis görev yapacak - Son Dakika

Antalya'da yılbaşında 5 bin 230 polis görev yapacak

6 saat önce

"Turizmin başkenti" Antalya'da yılbaşı gecesi 5 bin 230 polis memuru görev yapacak.

Antalya'da yılbaşında 5 bin 230 polis görev yapacak, System.String[]

"Turizmin başkenti" Antalya'da yılbaşı gecesi 5 bin 230 polis memuru görev yapacak.

Antalya Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, vatandaşların yeni yıla huzur ve güven içinde girmelerini sağlamak amacıyla geniş kapsamlı tedbirler alındı.

Yılbaşı dolayısıyla kente gelecek çok sayıda vatandaş, yabancı turist, sporcu kafileleri için yılbaşı öncesi ve sonrasında il merkezi ile tüm ilçelerdeki yollarda, alışveriş merkezlerinde, eğlence yerlerinde, terminallerde, hava ve deniz limanlarında teyakkuza geçildi.

İnsanların yoğun bulunacağı eğlence mekanları başta olmak üzere Cumhuriyet Meydanı, Barlar Sokağı, Yat Limanı, Konyaltı Kent Meydanı, Muratpaşa Kent Meydanı, Lara Beach Park civarı ve benzeri yerler sürekli kontrol altında tutulacak.

Kutlamalarda havai fişek gibi maddelerin izinli olmak kaydıyla kullanılmasına izin verilecek, toplumda korku ve panik yaratacak kanunsuz davranışlara müsaade edilmeyecek.

Trafikte başta sürücülerin alkollü araç kullanımı, aşırı hız, hatalı sollama, yakın takip ve şerit ihlali gibi trafik kazalarının oluşmasında büyük rol oynayan kural dışı davranışlarının denetimlerine ağırlık verilecek.

Yılbaşı gecesi gerek meydanlarda gerekse kapalı mekanlarda yapılacak kutlamalarda herhangi bir olumsuzlukla karşılaşılmaması amacıyla yarın ve 1 Ocak 2020 Çarşamba günü sabahına kadar il genelinde resmi, sivil, yaya ve motorize ekip olmak üzere 5 bin 230 polis memuru görev yapacak.

Vatandaşlar ve yabancı misafirler, karşılaşacakları her türlü olumsuzlukta 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayabilecek.

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.12.2019 09:24 Kaynak: AA
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