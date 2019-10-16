Son Dakika Haberleri: Antalya'da yıldırım manzarası
Son Dakika Güncel Antalya'da yıldırım manzarası

Antalya'da yıldırım manzarası

49 dakika önce

EKİM ayında yazdan kalma günlerin yaşandığı Antalya'da bu sabah sağanak etkili oldu.

Antalya'da yıldırım manzarası, System.String[]

EKİM ayında yazdan kalma günlerin yaşandığı Antalya'da bu sabah sağanak etkili oldu. Yağış sırasında düşen yıldırımların görüntüsü ise eşsiz manzara oluşturdu.

Son günlerde 30-32 derece sıcaklığın hüküm sürdüğü Antalya, güne sağanakla uyandı. Sabah erken saatlerde etkili olan sağanağın şaşkınlığını yaşayan Antalyalılar, işe ve okula gitmekte zorlandı. Sağanakla birlikte düşen yıldırım görüntüleri ise eşsiz bir manzara oluşturdu.

Sağanağın etkili olduğu Antalya'da hava sıcaklığı ise 9-10 derece azalarak, 23 derece ölçüldü. Kentte hafta boyunca sıcaklığın 25- 28 derece arasında olacağı kaydedildi.


Antalya, Sabah, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 16.10.2019 11:59 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Kayserisporlu oyuncular paralarını alamadığı için idmana çıkmadı!
Günlük burç yorumları 16 Ekim 2019 Çarşamba (Haftalık burç yorumları) Tecavüzcüsü öldüren kadına 10 yıl hapis cezası Taşıt kredi faizleri 1,5 yılın en düşüğünde

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.10.2019 12:48:51. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Antalya'da yıldırım manzarası
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]