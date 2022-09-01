KALEİÇİ ESNAFI VE TURİSTLER, KAYGAN YOLDAN ŞİKAYETÇİ

ANTALYA'da yılın 12 ayı dünyanın dört bir yanından binlerce turiste ev sahipliği yapan tarihi Kaleiçi'nin arnavut taşlı yollarını saran kaygan taş döşemeler zamanla yerinden çıkıp, yolun sathını tehlikeli hale getirdi. Gün içinde defalarca düşme olaylarının yaşandığı İzmirli Ali Efendi Sokak esnafı durumdan şikayetçi.

Antalya'nın popüler turistik bölgelerinden Kaleiçi sokaklarındaki yerinden çıkan taş ve kaygan zemin, turistlerin düşerek yaralanmasına neden oluyor. Ayak bileklerini burkanlardan, kayıp düşerek hastanelik olan yüzlerce turiste şahitlik yaptıklarını belirten Keleiçi esnafı, özellikle İzmirli Ali Efendi Sokak'taki taşların bir an önce düzeltilmesini ve kaygan bölümlerin taşlanarak sorunun giderilmesini istedi.

ESNAFIN İSYANI

İzmirli Ali Efendi Sokak'ın dik ve yokuş aşağı olduğunu, Kaleiçi'ne saat kulesi tarafından giriş için önemli bir yol olduğunu anlatan esnaf Aytekin Gündoğdu, 'Burası yokuş aşağı bir yol. Yıllar önce dönemin belediye başkanı tarafından yapıldı. Yolun ortası arnavut taşı kapllı. Yanları ise mermere benzeyen farklı bir taş ile kaplı. Kenarları, üstü düz bir taş ile süslenmiş halde. Yıllardır araçların geçmesi, insanların yürümesi sonucu bu taşlar yıprandı. Kimi yerinden çıkıyor, kimi diğerlerine göre yukarda duruyor. Turistler bu taşlara takılıp tökezliyor, kimileri de kaygan yerlere basıp düşüyor. Günde, 10-15 turistin düştüğü oluyor. Önlem alınmalı ve bu yol bir an önce düzeltilerek sağlıklı bir yürüyüş yoluna dönüştürülmeli diye konuştu.

AMBULANS ÇAĞIRIP HASTANEYE GÖNDERİYORUZ

Yol üzerindeki taşların zamanla sabitlendiği yerden çıkarak girinti ve çıkıntı yaptığını, üzerine bir insan bastığında dengesini kaybettirdiği gibi kimi zaman da insanların ayaklarının takılarak ayak burkulmalarına ve düşmelere neden olduğunu anlatan Aytekin Gündoğdu, 'Belediyeye kaç kere söyledim gelip yapmıyorlar. Burada kayıp düşenlerin haddi hesabı yok. Bazen öyle bir düşüyorlar ki, ambulans çağırıyoruz, hastaneye gitmek zorunda kalıyorlar. Kaleiçi'ne yakışmıyor dedi.

İŞİME GELİP GİDERKEN ÇOK ZORLANIYORUM

10 yıllık Kaleiçi esnafı Lale Özbilek de yoldan şikayetçi. Bir kadın olarak işine gelip giderken kayıp düşmemek için özel ayakkabı veya terlik giymek zorunda kaldığını anlatan Özbilek, 'Bu yol yokuş olduğu için zorlanıyoruz. Zemin çok kaygan. Turistler sürekli düşüyor. Biz de düşmemek için özel gayret gösteriyoruz. Sürekli turistlerden şikayet geliyor. Buraya bir çare bulunması gerekli diye konuştu.

BİR KİŞİNİN AYAĞI TERS DÖNDÜ

İzmirli Ali Efendi Sokak'ta çalışan Mehmet Ali Tay, yol üzerinde yaşanan olumsuzluklara defalarca şanit olduğunu söyledi. Tay, 'Burada gerek yabancı gerek yerli turistlerimiz, hele hele yaşlı insanlar düşünce içimiz parçalanıyor. 1 hafta önce burada bir turistin ayağı tam ters döndü. Bunun nedeni yolun aşırı dikey olması ve kullanılan taşın yanlış olması. Bu taşların tırtıklı olması gerekir dedi.

KAYGAN ZEMİN İNSANLARI DÜŞÜRÜYOR

Şefik Çalkavur, 'Taşların kaygan olması, bazı yerlerde çıkıntı var, bazı yerlerde çöküntü var. İnsanlar yürürken bunları fark edemiyor, çukura girip tökezliyor. Bazı yerler müthiş kaygan. Düşme çok fazla oluyor. Biz ne yaparsak yapalım buna mani olamıyoruz. Buraya bir çözüm bulunmalı dedi.

İSRAİLLİ TURİST YAŞADIĞINI ANLATTI

Tatilini ailesiyle birlikte Kaleiçi'nde geçirdiğini söyleyen İsrailli turist Suhuhel Fargan, 'Dün benim de ayağım bu sokakta kaydı. Bu sokağın bir an önce yapılması lazım. Burası çok tehlikeli diye konuştu.