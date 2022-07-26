Antalya'da yılın en sıcak günü yaşandı - Son Dakika
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Antalya'da yılın en sıcak günü yaşandı

26.07.2022 11:54
Antalya'da yılın en sıcak günü yaşandı

ANTALYA'da termometrelerin 42 dereceye ulaştığı geçen cumartesi, yılın en sıcak günü oldu.

ANTALYA'da termometrelerin 42 dereceye ulaştığı geçen cumartesi, yılın en sıcak günü oldu. Meteoroloji 4'üncü Bölge Müdürü Mehmet Latif Gültekin, "Geçen hafta yılın en yüksek sıcaklık değerlerini gördük. Antalya'da sıcaklık 41- 42 derecelere kadar ulaştı" dedi.

Geçen haftayı mevsim normalleri üzerinde hava sıcaklığıyla geçiren Antalya'da, Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün verilerine göre termometreler 40 dereceyi aştı. Cumartesi rüzgarın da etkisiyle hava sıcaklığı iç kesimlerde 42, sahillerde 41 dereceye ulaştı. Bunaltıcı havayla kentte 2022'nin en sıcak günleri yaşandı.

Meteoroloji 4'üncü Bölge Müdürü Mehmet Latif Gültekin, kentte hava sıcaklıklarının bugünden itibaren 6-7 derece düşerek mevsim normallerine ineceğini söyledi. Hava sıcaklığının mevsim normalleri üzerinde seyrettiğini belirten Gültekin, "Geçen hafta Basra Alçak Basınç merkezi yurdumuzun güney kesimlerinde giriş yapmıştı. Akdeniz bölgemizde kuzeyli rüzgarlarla etkilemeye başladı. Hafta boyunca kuzeyli rüzgarlar bölgemizde fön etkisi yaparak sahillerde sıcaklıkları mevsim normallerinin 5-6 derece üzerine çıkarttı. Bu şartlar yarından itibaren değişiyor. Bölgemizde sıcaklıklar yarından itibaren düşmeye başlayacak. Rüzgarın da kuzeyden güneye dönmesiyle denizden serin hava ve nem taşınacak" diye konuştu.Yılın en sıcak günlerinin yaşandığını belirten Gültekin, "Geçen hafta Antalya'da sıcaklık 41-42 derecelere kadar ulaştı. Bu dereceler mevsim normallerinin 6-7 derece üzerinde olduğu anlamına geliyor. Yarından itibaren sıcaklıklar 6 derece düşerek mevsim normallerine gerileyecek. İç kesimler ise denizin etkisini alamadığı için yüksek sıcaklık ve düşük nem etkili olmaya devam edecek" ifadesini kullandı.

Temmuz sıcaklık ortalaması 29 derece olan Antalya'da bu ayın rekoru, 2000'de 45 derece ölçülmüştü.


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Kaynak: DHA

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Antalya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Antalya'da yılın en sıcak günü yaşandı - Son Dakika

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