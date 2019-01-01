Son Dakika Haberleri: Antalya'da Yılın İlk Gününde İki Ölüm

Antalya'da Yılın İlk Gününde İki Ölüm

18 dakika önce

Antalya'da yılın ilk gününde iki ölümAntalya'da bir apartman bahçesinde kimliği belirsiz bir erkeğin cesedi bulundu.

Antalya'da yılın ilk gününde iki ölüm

Antalya'da bir apartman bahçesinde kimliği belirsiz bir erkeğin cesedi bulundu. Evinin salonunda düşen Emel Yapar da yaşamını yitirdi.

İlk olay sabah saatlerinde, Muratpaşa İlçesi Zerdalilik Mahallesi'nde yaşandı. 1387 Sokak üzerindeki Yunus Emre Apartmanı'nın bahçesinde bir kişinin hareketsiz yattığını görenler önce sağlık ekiplerine, ardından polise haber verdi. Gelen sağlık ve polis ekipleri 55 yaşlarında, üzerinde kimlik çıkmayan erkeğin öldüğünü belirledi. Bilgisine başvurulan muhtar ölen kişinin mahallelerinde oturmadığını söylerken, evsiz olabileceği üzerinde duruluyor. Polis, ölen kişinin kimliğini tespit etmek için çalışma başlattı. Cenaze ise savcının incelemesinin ardından Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

İkinci olay, Muratpaşa ilçesi, Güzeloba Mahallesi 2162 Sokak üzerindeki Akdeniz Evleri Sitesi'nde yaşandı. 15 yaşındaki oğluyla oturan Emel Yapar (42) evinin salonunda düştü. Oğlunun haber vermesi üzerine gelen sağlık ekiplerinin müdahalesine rağmen Yapar yaşamını yitirdi. Olay yerinde inceleme yapan polis ve savcı, ölümde şüpheli bir duruma rastlamadı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.01.2019 02:24 Kaynak: DHA

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