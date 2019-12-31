Antalya'da yılın son gününde karlı dağların eteğinde deniz keyfi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Antalya'da yılın son gününde karlı dağların eteğinde deniz keyfi - Son Dakika

Antalya'da yılın son gününde karlı dağların eteğinde deniz keyfi

6 saat önce

Yurdu etkisi altına alan soğuk hava ve kar hayatı olumsuz etkilerken, Antalya'da yılın son gününde deniz keyfi yaşandı.

Antalya'da yılın son gününde karlı dağların eteğinde deniz keyfi, System.String[]

Yurdu etkisi altına alan soğuk hava ve kar hayatı olumsuz etkilerken, Antalya'da yılın son gününde deniz keyfi yaşandı. Güneşli havayı denize girerek değerlendiren Rus turistler, başlarına taktığı Noel Baba şapkasıyla köpüklü dalgaların arasında poz vererek, eğlenceli anlar yaşadı.


Hava sıcaklığının 15, deniz suyu sıcaklığının ise 18 derece ölçüldüğü turizm kenti Antalya'da, yılın son gününde adeta bahar havası yaşandı. Sıcak havayı fırsat bilen yerli ve yabancı misafirler, soluğu dünyaca ünlü Konyaaltı sahilinde aldı.


Güneşli havanın tadını denize girerek çıkaran Rus turistler, başlarına taktığı Noel Baba şapkasıyla eğlenceli anlar yaşadı. Köpüklü dalgalar arasında poz veren turistler, Türkiye ve Antalya'nın yeni yılını kutladı. Yerli halkın çoğunluğu ise, sıcak havayı sahil kenarlarında balık tutarak değerlendirdi. Kumlara, şezlonglara uzanan tatilciler, kitap okuyup güneşlendi.


Aynı zamanda Toroslara yağan kar ve Konyaaltı sahilindeki güneşli hava, havadan görüntülendi. Havanın bulunmaz bir nimet olduğunu söyleyen İsmail Aybar, "Yılın son günündeyiz. Buraya çocuklarımla geldim. Burayı seviyorlar. Havadan gayet memnunuz" dedi.


Tayyip Aybar, Antalya'nın güzel bir kent olduğunu vurgulayarak, "Burada çok güzel bir hava var. Kış ayı zannetmezsin. Almanya'dan uçağa bin, buraya gel 'ben nereye düştüm' dersin. Yaz ayı zannedersin. Çok güzel buluyorum Antalya'yı" diye konuştu.


Antalya'nın deniz sezonunun olmadığını ifade eden Okan Atmaca, yaz-kış denizin tadını çıkardığını kaydetti. Atmaca, "Çok keyifli. Yılbaşına güzel bir havayla giriyoruz. Antalya'nın havasından çok memnunum" ifadelerini kullandı. - ANTALYA

noel baba, Güneşli, Antalya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 31.12.2019 02:00 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Antalya'da güneşli havayı fırsat bilenler yılın son günü denize girdi
Antalya'daki gemi batığında heyecanlandıran buluş 48 yaşındaki Rus sunucu Lera Kudryavtseva patlayan silikonlarının fotoğrafını paylaştı Kedi boynundan asılmış olarak bulundu, kardeşi yanından ayrılmadı

Son Dakika Haberleri
20:10 ABD'nin Bağdat Büyükelçiliğine ek kuvvetler gönderildi - Son Dakika
20:10 Adıyaman'da DAEŞ operasyonu: 2 gözaltı - Son Dakika
20:10 Şanlıurfa metruk evin duvarında uyuşturucu hap ele geçirildi - Son Dakika
20:10 İçişleri Bakanlığı bürokratları yeni yılı görev başında karşılayacak - Son Dakika
20:10 Kırklareli Valisi Bilgin, Bulgaristan sınırında nöbet tutan Mehmetçiği ziyaret etti - Son Dakika
17:53 Burdur ve Hatay'da yılbaşı öncesi eylem hazırlığındaki teröristler yakalandı - Son Dakika
16:48 Metrobüsteki taciz davasında yeni gelişme! Pantolonundaki ıslaklığı böyle savundu - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.12.2019 20:12:16. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Antalya'da yılın son gününde karlı dağların eteğinde deniz keyfi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]