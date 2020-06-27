Antalya'da YKS heyecanı - Son Dakika

Antalya'da YKS heyecanı

YURT genelinde milyonlarca öğrencinin üniversite eğitimi için ter dökeceği Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) heyecanı başladı.

YURT genelinde milyonlarca öğrencinin üniversite eğitimi için ter dökeceği Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) heyecanı başladı. Antalya'da saat 08.30'dan itibaren okullara gelen öğrenciler, sıkı önlemlerle sınav salonlarına alınırken, veliler ise okul bahçelerinin dışında bekledi.

Koronavirüs salgını nedeniyle alınan önlemler eşliğinde gerçekleşecek olan YKS'nın ilk oturumu bugün yapılıyor. Ayrıca YKS sınavı boyunca tüm yurt genelinde sokağa çıkma kısıtlaması uygulanıyor. İlk oturumu saat 10.15'te başlayan sınav için koronavirüs önlemleri kapsamında velileri ve yakınlarıyla birlikte sınav salonlarına gelen öğrenciler, okulların bahçe kapısından alındı. Yakınları ise dışarıda bekledi.

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Antalya'da Büyükşehir Belediyesi ve ilçe belediyeleri tarafından okul bahçe kapısı girişlerinde öğrenci ve velilere su ve maske dağıtımı yapıldı. Okul önlerinde özellikle velilerin sosyal mesafe kurallarını ihlal ettiği görüldü. Okul bahçesinden içeri giren öğrenciler ise tek tek uyarıldı. Öğrenciler içeri girerken, velileri ise demir parmaklıklı bahçe kapısında çocuklarını izledi.

Saat 13.00'e kadar sürecek olan sınav için öğrenciler içeriye cep telefonu, çanta, bozuk para, kolye, küpe, pearsing, kalem gibi eşyalarla içeri alınmadı. Hatta su şişelerinin üzerindeki ambalajlar dahi çıkartıldı.

Okul bahçelerinde öğrenciler sosyal mesafe kurallarına göre sıraya geçti. Görevliler tarafından da sık sık uyarılan öğrenciler içeri girmeden dezenfektan kullandı. Ayrıca maske ve ıslak mendil dağıtımı da yapıldı. Kız öğrenciler ve erkek öğrenciler ayrı ayrı sıraya geçirilerek, okul binalarına girişte kimlik ve sınava giriş belgesi kontrolünden sonra kadın ve erkek polislerin üst arama el dedektörüyle kontrol edildikten sonra sınıflara alındı.


Yükseköğretim Kurumları Sınavı, Antalya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.06.2020 10:35 Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Antalya'da YKS heyecanı - Son Dakika

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