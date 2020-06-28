Antalya'da YKS ikinci oturum heyecanı - Son Dakika

Antalya'da YKS ikinci oturum heyecanı

Antalya'da YKS ikinci oturum heyecanı Sürücü belgesiyle sınava giremeyen bazı öğrenciler,kimliklerini tekrar alıp koşarak geldikleri okula 1 dakika kala yetişti Antalya'da Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın ikinci oturumu bugün başladı.

Antalya'da YKS ikinci oturum heyecanı

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Sürücü belgesiyle sınava giremeyen bazı öğrenciler,kimliklerini tekrar alıp koşarak geldikleri okula 1 dakika kala yetişti

ANTALYA - Antalya'da Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın ikinci oturumu bugün başladı. Oldukça heyecanlı gözüken adaylar, okulların önünde uzun kuyruklar oluşturdu. Sınava sürücü belgesiyle gelip geri gönderilen bir adaysa, kimliğini aldıktan sonra sınava yetişmek için okul dışında da ter döktü.

Tüm Türkiye'de olduğu gibi Antalya'da da YKS'nın ikinci oturumu Alan Yeterlilik Testleri başladı. 10.15'te başlayan sınav öncesinde Muratpaşa ilçesi İstiklal Ortaokulu önünde gençler ve aileleri yoğunluk oluşturdu. Son notlarını okuyarak sınava hazırlanan adayların oldukça heyecanlı oldukları gözlendi. Adayların aileleri de çocuklarını sakinleştirmeye çalıştı. Sınav saati yaklaşınca okul içerisine giren gençler, sosyal mesafe kuralına uygun bir biçimde içeriye alınmaya başlandı. Okul içerisindeki stantta ellerini dezenfekte eden adaylar, maskelerini de takarak okul içerisine alındı. Adaylar arasında sadece gençler de yer almadı. 40'lı yaşlardaki bir kadın da gençlerin arasında sıraya girerek sınav heyecanını yaşadı.

Sınava dakikalar kala sürücü belgesiyle gelip geri gönderilen bir adaysa, tekrar okul dışına çıkıp kimliğini yakın bölgedeki ailesinden aldı. Kapının kapanmasına bir dakika kala koşmaya başlayan genç adam, sınav öncesi de ter döktü.

Saat 13.15'te bitecek sınav sonrası gençler, 15.45'te de Yabancı Dil Testi'ne girecek.

Yükseköğretim Kurumları Sınavı, Antalya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.06.2020 16:08 Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Antalya'da YKS ikinci oturum heyecanı - Son Dakika

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