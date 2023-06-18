Antalya'da YKS sınavına geç kalan öğrenci sınava alınmadı - Son Dakika
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Antalya'da YKS sınavına geç kalan öğrenci sınava alınmadı

18.06.2023 11:57

Antalya'da düzenlenen Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ikinci oturumunda, sınav binaları önünde yoğun kuyruklar oluştu. Sınava 7 dakika geç kalan bir öğrenci, sınava alınmadı. Aileler ise çocuklarının sınavdan çıkmasını heyecanla bekledi.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) 81 il ve Lefkoşa'da düzenlenen ve 2 milyon 573 bin 156 adayın başvurduğu Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ikinci oturumu Alan Yeterlilik Testleri (AYT) başladı. Antalya'da Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ikinci oturumuna giren öğrenciler sınav binaları önünde yoğun kuyruk oluşturdu. 7 dakika geç kalan öğrenci, sınav binasına alınmadı.

YKS ikinci oturumunda öğrenciler sınav binaları önünde kuyruk oluşturdu

KUYRUK OLUŞTURDULAR

Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi'nce (ÖSYM) düzenlenen YKS'nin ikinci oturumu olan Alan Yeterlilik Testi (AYT) saat 10.15'te başladı. Akdeniz Üniversitesi Eğitim Fakültesi'nde sınava girecek olan öğrenciler, 20 dakika önce sınav binası önünde kuyruk oluşturdu.

YKS ikinci oturumunda öğrenciler sınav binaları önünde kuyruk oluşturdu

ANNESİYLE TOKASINI DEĞİŞTİRDİ

Aileleriyle vedalaşan öğrenciler sıraya girerek, kimlik ve sınav giriş kağıtlarının kontrolü ardından sınav binasındaki sınıflarına giriş yaptı. Sınava girecek bir kız öğrenci, görevlilerin uyarısının ardından saçındaki tokayı annesiyle değiştirdi. Sınava dakikalar kala öğrenciler koşarak sınav binasına girdi.

YKS ikinci oturumunda öğrenciler sınav binaları önünde kuyruk oluşturdu

SINAVA 7 DAKİKA GEÇ KALDI

Saat 10.00'u gösterdiğinde sınav görevlileri giriş kapısını kapattı. Sınava 7 dakika geç kalan öğrenci, görevlilerin uyarısının ardından sınav binasına alınmadı. Bina önünde yoğunluk oluşturan aileler ise çocuklarının sınavdan çıkmasını heyecanla bekledi.

YKS ikinci oturumunda öğrenciler sınav binaları önünde kuyruk oluşturdu
Kaynak: DHA
YORUMLAR (5)
  • Mesut Biner: Ben bu kadar önemli bir sınava geç kalanı veya kimliğini unutan arkadaşların sinava girseler de zaten başarılı olacaklarını sanmiyorum Cevap Yaz 42 4 Yayından Kaldır
  • MUHARREM Yılmaz: ya anlamak çok zor neredesiniz kardeşim millet saat beşte kalkıp okula gidiyor siz niye geç kalıyorsunuz Cevap Yaz 38 4 Yayından Kaldır
  • Suat Aktaş: Almasınlar tabi ki, erken gelseydi sanki hergün üniversite sınavı oluyor Cevap Yaz 39 3 Yayından Kaldır
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Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın ikinci oturumu olan AYT başladı Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın ikinci oturumu olan AYT başladı

Akdeniz Üniversitesi, AYT, Eğitim, Son Dakika

Son Dakika Eğitim Antalya'da YKS sınavına geç kalan öğrenci sınava alınmadı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Antalya'da YKS sınavına geç kalan öğrenci sınava alınmadı - Son Dakika
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