Antalya'da YKS'ye girecek bazı adaylar okullarını karıştırınca zor anlar yaşadı - Son Dakika
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Antalya'da YKS'ye girecek bazı adaylar okullarını karıştırınca zor anlar yaşadı

18.06.2022 11:18
Antalya'da YKS'ye girecek bazı adaylar okullarını karıştırınca zor anlar yaşadı

Antalya'da, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ilk oturumu Temel Yeterlilik Testi (TYT) başladı.

Antalya'da, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ilk oturumu Temel Yeterlilik Testi (TYT) başladı. Fakülteleri karıştıran bazı öğrenciler, sınava giremedi.

Kentte YKS'ye girecek adaylar, sabah erken saatlerden itibaren sınavın yapılacağı okulların önüne geldi. Küpe, saat, bilezik, anahtar, cep telefonu ve yüzük gibi aksesuarlarını dışarıda bırakmaları için uyarılan adaylar, eşyalarını refakatçilerine teslim etti.

Akdeniz Üniversitesi Edebiyat Fakültesinde sınava son dakika yetişen bir erkek, kulağındaki küpelerin kadın polis memuru tarafından hızlıca çıkartılmasıyla bina kapısı kapanmadan içeri girmeyi başardı.

Yaklaşık 20 saniye sonra dışarı çıkan adayın, İlahiyat Fakültesi yerine Edebiyat Fakültesine geldiği anlaşıldı. İlahiyat Fakültesine koşan aday, fakülte kapısı kapanınca sınava alınmadı.

Adayın üzgün olduğu görüldü.

İlahiyat fakültesindeki sınava kapılar kapandıktan sonra gelen başka bir aday ise görevlilerle tartıştı.

Aday, gazetecilere yaptığı açıklamada, internetteki harita uygulamasının yanlış fakülteye götürdüğünü, üniversite yerleşkesindeki trafik sıkışıklığı nedeniyle 45 dakikada varabildiğini söyledi.

Fakültenin, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi çıkması üzerine İlahiyat Fakültesini zor bulduğunu dile getiren öğrenci, bir dakika geç kalmasına rağmen sınava alınmadığını savundu.

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Kaynak: AA

Edebiyat, Antalya, TYT, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Antalya'da YKS'ye girecek bazı adaylar okullarını karıştırınca zor anlar yaşadı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Antalya'da YKS'ye girecek bazı adaylar okullarını karıştırınca zor anlar yaşadı - Son Dakika
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