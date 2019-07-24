Antalya'da yol çalışmasında havan topu bulundu
1 saat önce
Antalya'da yol açma çalışması sırasında bulunan havan topu imha edildi.
Antalya Haber Yayın Tarihi: 24.07.2019 04:35 Kaynak: AA
'da yol açma çalışması sırasında bulunan havan topu imha edildi. Kepez
ilçesi Mazıdağı
bölgesinde yol açma çalışması yürüten belediye ekipleri, 7 metre derinlikte havan topu buldu.
Belediye görevlilerinin ihbarı üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, bölgede güvenlik önlemi aldı.
Ekiplerin incelemesinin ardından havan topu fünye ile patlatılarak imha edildi.
Son Dakika! Diyarbakır'da EYP'li saldırı İmamoğlu'nun Zülfü Livaneli sevgisi! 3 ayda 3 konserine gitti Adnan Oktar soruşturmasında dikkat çeken Hakan Atilla detayı Ünlü fotoğrafçı Timur Emek'e cinsel taciz suçlaması