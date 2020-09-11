Antalya'da yol genişletme çalışmaları - Son Dakika

Kepez Belediyesi, Ünsal, Santral ve Kepezaltı mahallelerini şehir merkezine bağlayan caddeyi genişletiyor.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, şehir merkezine ve çevre illere ulaşımı sağlayan Antalya Bulvarı'na bağlanan 5 Temmuz Kurtuluş Caddesi, bölgenin nüfusunun artacağı dikkate alınarak düzenlenecek. Tüm alt yapısı yenilenecek olan caddenin gidiş ve geliş olan şerit sayısı 4'e çıkarılıyor.

Fen İşleri ekipleri, caddenin cezaevi ile fabrika tarafındaki bölümünün hizmet veremez hale gelen asfaltını, freze iş makinesiyle kazıdı.

Daha sonra tesviyesi yapılan yola, asfalta hazırlık için dolgu malzemesi, ardından da geçici olarak sathi asfalt döküldü. Yolun alt yapısının sağlam hale gelmesinden sonra ise cadde sıcak asfaltla kaplanacak.

Çalışmaların tamamlanmasıyla 5 Temmuz Kurtuluş Caddesi, bölgesindeki modern mahallelere uygun şekilde 35 metre genişliğinde bir bulvar haline gelecek.