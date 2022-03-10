Antalya'da yol kenarında erkek cesedi bulunmasına ilişkin 2 kişi tutuklandı - Son Dakika

Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde yol kenarında erkek cesedi bulunmasıyla ilgili gözaltına alınan iki zanlı tutuklandı.

Selahattin Erbaş'ın (52) yol kenarında çıplak cesedinin bulunmasına ilişkin gözaltına alınan eski eşi Ç.Y. (45) ile U.P'nin (41) jandarmadaki ifade işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Geyikbayırı Mahallesi'nde dün yol kenarında çevredekiler tarafından cesedi bulunan Erbaş'ın darbedilerek öldürüldüğü belirlenmişti. Jandarma ekipleri, cesedin bulunduğu bölgeye yakın bir evde kan izlerinin tespit edilmesi üzerine adresteki Ç.Y. ile U.P'yi (41) gözaltına almıştı.