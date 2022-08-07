YOL KENARINDA ÖLÜ BULUNDU - Son Dakika
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YOL KENARINDA ÖLÜ BULUNDU

07.08.2022 14:05
YOL KENARINDA ÖLÜ BULUNDU

ANTALYA'da yol kenarında üzerinden kimlik bulunmayan bir erkeğin cansız bedeni bulundu.

ANTALYA'da yol kenarında üzerinden kimlik bulunmayan bir erkeğin cansız bedeni bulundu. Çevredekiler, ölen kişinin uyuşturucu krizinde olduğunu, kaldırımdan düşüp başını vurduktan sonra yoldan geçenler tarafından yol kenarına çekildiğini iddia etti.

Olay, öğle saatlerinde Muratpaşa ilçesi Yeşildere Mahallesi'nde meydana geldi. Sokak üzerindeki moloz yığınlarının önünde hareketsiz yatan kişiyi görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde, kimliği belirsiz erkeğin hayatını kaybettiğini belirledi. Olay yerine geline polis ekipleri cesedin etrafına güvenlik şeridi çektikten sonra incelemelerde bulundu.

Polis, üzerinden kimlik çıkmayan kişinin ismini öğrenebilmek için çevredekilere sordu. Bu sırada bir kişi ölen kişiyi gördüğünde uyuşturucu krizinde olduğunu, yürürken düşüp başını vurduğunu ve ardından yoldan geçenlerin yol kenarına çektiklerini iddia etti. Polis ekiplerinin yaptığı incelemenin ardından ceset kimlik tespitinin yapılabilmesi için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

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Kaynak: DHA

Muratpaşa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel YOL KENARINDA ÖLÜ BULUNDU - Son Dakika

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