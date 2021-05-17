Antalya'da yol kontrolü sırasında otomobilde 32 sikke ele geçirdi - Son Dakika

Antalya'nın Aksu ilçesinde, yol kontrolü sırasında bir otomobilde 32 sikke ele geçirdi.

İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Aksu İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Topallı Mahallesi Kurşunlu Şelalesi mevkiinde yol emniyeti ve kontrol uygulaması sırasında durdurulan bir otomobilde arama yaptı.

Ekipler otomobilde yaptığı aramada 32 Bizans ve Roma dönemlerine ait olduğu değerlendirilen sikkeler ele geçirdi.

Otomobilde bulunan şüpheliler M.İ. ve Ö.K. gözaltına alındı.

Jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince serbest bırakıldı.

Öte yandan şüphelilere Aksu İlçe Jandarma Komutanlığı Trafik ekibince 5 bin 540 lira idari para cezası uygulandı.