Antalya'da yol kontrolünde ruhsatsız tabanca ve uyuşturucu ele geçirildi - Son Dakika
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Antalya'da yol kontrolünde ruhsatsız tabanca ve uyuşturucu ele geçirildi

10.06.2022 12:13
Antalya'da yol kontrolünde ruhsatsız tabanca ve uyuşturucu ele geçirildi

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde yapılan yol kontrolünde üstlerinden ruhsatsız tabanca ve uyuşturucu ele geçirilen 2 şüpheli gözaltına alındı.

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde yapılan yol kontrolünde üstlerinden ruhsatsız tabanca ve uyuşturucu ele geçirilen 2 şüpheli gözaltına alındı.

Gazipaşa İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Güneyköyü yol kontrol noktasında A.Ü'nün kullandığı aracı durdurdu.

Aramada, sürücünün üstünden ruhsatsız tabanca ile şarjör içerisinde 7 fişek, araçtaki yolcu M.Ş'nin üst aramasında bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.

Olayla ilgili şüpheliler gözaltına alındı.

YORUMLAR
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İş yerinin yatakhanesinde kenevir yetiştiren şüpheli yakalandı İş yerinin yatakhanesinde kenevir yetiştiren şüpheli yakalandı Çöpe atılan domates ve salatalık görüntüleri tepki çekmişti! Olayla ilgili soruşturma başlatıldı Çöpe atılan domates ve salatalık görüntüleri tepki çekmişti! Olayla ilgili soruşturma başlatıldı
Kaynak: AA

Gazipaşa, Antalya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Antalya'da yol kontrolünde ruhsatsız tabanca ve uyuşturucu ele geçirildi - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Antalya'da yol kontrolünde ruhsatsız tabanca ve uyuşturucu ele geçirildi - Son Dakika
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