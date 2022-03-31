Antalya'da yol kontrolünde uyuşturucuyla yakalanan zanlı gözaltına alındı - Son Dakika
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Antalya'da yol kontrolünde uyuşturucuyla yakalanan zanlı gözaltına alındı

31.03.2022 12:14
Antalya'da yol kontrolünde uyuşturucuyla yakalanan zanlı gözaltına alındı

Antalya'nın Korkuteli ilçesinde, yolcu otobüsünde üzerinde uyuşturucu bulunan şüpheli gözaltına alındı.

Antalya'nın Korkuteli ilçesinde, yolcu otobüsünde üzerinde uyuşturucu bulunan şüpheli gözaltına alındı.

Korkuteli İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kızılcadağ Mahallesi'nde oluşturulan kontrol noktasında durdurulan otobüste yolcu olarak bulunan M.K'ye kokuya duyarlı dedektör köpeğin tepki vermesi üzerine detaylı arama yapıldı. Şüphelinin üst aramasında 8 gram eroin ele geçirildi.

Gözaltına alınan zanlı, jandarma karakoluna götürüldü.

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Yolcu otobüsü ile uyuşturucu getiren şahıs yakalandı Yolcu otobüsü ile uyuşturucu getiren şahıs yakalandı

Uyuşturucu, Korkuteli, Hisarcık, Antalya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Antalya'da yol kontrolünde uyuşturucuyla yakalanan zanlı gözaltına alındı - Son Dakika


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