Yol verme kavgasında tekme ve yumruklar havada uçtu... Kadınlar "yapmayın" diye bağırdı, erkekler "vurun" diye slogan attı - Son Dakika
Üye Girişi

Yol verme kavgasında tekme ve yumruklar havada uçtu... Kadınlar "yapmayın" diye bağırdı, erkekler "vurun" diye slogan attı

17.04.2022 13:19

Yol verme kavgasında tekme ve yumruklar havada uçtu.

Yol verme kavgasında tekme ve yumruklar havada uçtu... Kadınlar "yapmayın" diye bağırdı, erkekler "vurun" diye slogan attı

Vatandaşlar tarafından adeta meydan dayağı atılan sürücü yaralandı

Olay anları cep telefonu kamerasında

ANTALYA - Antalya'da iki sürücü arasında başlayan tartışma bir anda kavgaya dönüştü. Tekme ve yumrukların havada uçtuğu kavgada bir sürücü yaralandı. Kavga esnasında kadınlar, 'yapmayın' diye bağırırken erkeklerin 'vurun, vurun' diye slogan atması dikkatlerden kaçmadı.

Olay, dün akşam saatlerinde Recep Peker Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yol verme yüzünden bir araç sürücü ile belediyenin çöp toplayan kamyonun sürücüsü arasında tartışma çıktı. Bunun üzerinde aracından inen sürücü, belediyeye ait kamyonun aynasına ve camına vurmaya başladı. Bir süre sonra sürücüler arasında yaşanan tartışma kavgaya dönüştü. Çevrede bulunan vatandaşların da katılması ile kavgada adeta tekme ve yumruklar havada uçtu. Vatandaşlar tarafından adete meydan dayağı atılan sürücü yaralandı. Yaralı sürücüyü bir esnaf dükkanına alarak kavgayı ayırdı.

Taraflar daha sonra olay yerinden ayrıldığı ve polisin olayla ilgili inceleme başlattığı öğrenildi. Yaşanan anlar ise cep telefonu kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi. Öte yandan kavga esnasında kadınların, 'yapmayın' diye bağırırken bazı diğer vatandaşların 'vurun, vurun' diye slogan atması dikkatlerden kaçmadı.

Yol verme kavgasında tekme ve yumruklar havada uçtu... Kadınlar yapmayın diye bağırdı, erkekler vurun diye slogan attı
Yol verme kavgasında tekme ve yumruklar havada uçtu... Kadınlar yapmayın diye bağırdı, erkekler vurun diye slogan attı
Yol verme kavgasında tekme ve yumruklar havada uçtu... Kadınlar yapmayın diye bağırdı, erkekler vurun diye slogan attı
Yol verme kavgasında tekme ve yumruklar havada uçtu... Kadınlar yapmayın diye bağırdı, erkekler vurun diye slogan attı
Yol verme kavgasında tekme ve yumruklar havada uçtu... Kadınlar yapmayın diye bağırdı, erkekler vurun diye slogan attı
Yol verme kavgasında tekme ve yumruklar havada uçtu... Kadınlar yapmayın diye bağırdı, erkekler vurun diye slogan attı
Yol verme kavgasında tekme ve yumruklar havada uçtu... Kadınlar yapmayın diye bağırdı, erkekler vurun diye slogan attı
Yol verme kavgasında tekme ve yumruklar havada uçtu... Kadınlar yapmayın diye bağırdı, erkekler vurun diye slogan attı
Yol verme kavgasında tekme ve yumruklar havada uçtu... Kadınlar yapmayın diye bağırdı, erkekler vurun diye slogan attı

YORUMLAR
500
Trafikte yumruk yumruğa yol verme kavgası kamerada Trafikte yumruk yumruğa yol verme kavgası kamerada 4.5 kilo esrarla yakalandı 'ucuz bulduğum için' aldım diye savunma yaptı 4.5 kilo esrarla yakalandı 'ucuz bulduğum için' aldım diye savunma yaptı

3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Yol verme kavgasında tekme ve yumruklar havada uçtu... Kadınlar 'yapmayın' diye bağırdı, erkekler 'vurun' diye slogan attı - Son Dakika


Son Dakika
14:10 Arda Güler'den duygulandıran istek: Abi sıkı tut kaybolmasın
14:08 Fahriye Evcen ve Burak Özçivit'in oğulları Karan 3 yaşında girdi!
14:06 8'inci Cumhurbaşkanı merhum Turgut Özal vefatının 29'uncu yılında anıldı
13:45 Fatih Terim'den heyecanlandıran mesaj: Türk futboluna miras bırakmak istiyorum
13:40 İstanbul Fatih'te taksiyle uyuşturucu ticareti yapan 4 kişi yakalandı
13:21 Rus milyarder Deripaska'nın lüks yatı Fethiye kıyılarında görüntülendi
12:40 Evine ilk kez gittiği erkeğin banyosunu yorumlayan genç kız, eleştirilerin odağı oldu
12:34 Rusya kruvazörün intikamını almak için Kiev'i hedef aldı!
12:33 "Galatasaray'dan başka bir takım yönetir misiniz?" sorusuna Fatih Terim'den kesin yanıt
12:18 Eşiyle ilişkiye girdiği sırada eve gelen baldızının önüne çıplak çıktı, ailede kriz patladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.04.2022 14:32:37. #1.12#
SON DAKİKA: Yol verme kavgasında tekme ve yumruklar havada uçtu... Kadınlar "yapmayın" diye bağırdı, erkekler "vurun" diye slogan attı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement