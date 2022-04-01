ANTALYA'DA YOLA BİTİŞİK ARSADA ROMA MEZARLIĞI BULUNDU - Son Dakika
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ANTALYA'DA YOLA BİTİŞİK ARSADA ROMA MEZARLIĞI BULUNDU

01.04.2022 16:47

ANTALYA'da sokak arasında ve yola bitişik bir arsada Roma dönemine ait mezarlık bulundu.

ANTALYA'da sokak arasında ve yola bitişik bir arsada Roma dönemine ait mezarlık bulundu. İki metrelik dev lahit parçasından yola çıkan kazı ekibi 1 ay içerisinde 3 lahit ve bir de anıt mezar buldu.

Döşemealtı ilçesi Düzlerçamı Mahallesi'nde ismi açıklanmayan bir kişiye ait 400 metrekarelik arsada Roma dönemine ait mezarlık bulundu. Üzeri bitki örtüsü ve toprakla kaplı 2 metre uzunluğunda 1 metre genişliğindeki taşın bir kısmının görünmesi üzerine arsa sahibi Antalya Müze Müdürlüğü yetkililerine bilgi verdi. Alanda yapılan incelemeler sonucunda arkeolojik kazı başlatıldı. Yaklaşık 1 aydır süren kazı çalışmaları sonunda 3 farklı lahit ve bir anıt mezar gün yüzüne çıkarıldı.

Milattan sonra 2 veya 3'üncü yüzyıla ait olduğu değerlendirilen mezarlık alanında çalışmalar titizlikle sürüyor. Antalya Müze Müdürlüğü yetkilileri ortaya çıkarılan tarihi kalıntıları tek tek inceleyerek üzerlerindeki kabartmaları raporluyor. Alandaki kazı çalışmalarında görevli Antalya Müze Müdürlüğü sanat tarihi uzmanı Serkan Turan, sondaj çalışmasının ardından Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın izniyle kurtarma kazısının yapıldığını söyledi. Podyumlu mezarların ortaya çıkarıldığını da anlatan Turan, "M.S. 2 veya 3'üncü yüzyıla ait olduğunu düşünüyoruz. Büyükçe bir taşla yola çıkıldı. Büyük ölçüde toprak altındaydı. Lahit parçalarının altını kazıyla açınca podyumlu mezarlar ortaya çıktı" dedi. Kazı çalışmalarının bir süre daha devam edeceği ve alanın 1'inci derece SİT alanı ilan edildiği öğrenildi.

ANTALYA'DA YOLA BİTİŞİK ARSADA ROMA MEZARLIĞI BULUNDU
ANTALYA'DA YOLA BİTİŞİK ARSADA ROMA MEZARLIĞI BULUNDU
ANTALYA'DA YOLA BİTİŞİK ARSADA ROMA MEZARLIĞI BULUNDU

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Antalya'da yola bitişik arsada Roma mezarlığı bulundu Antalya'da yola bitişik arsada Roma mezarlığı bulundu Antalya'da zincirleme trafik kazasında 5 kişi yaralandı Antalya'da zincirleme trafik kazasında 5 kişi yaralandı Antalya'ya hava yoluyla gelen yabancı turist sayısı yüzde 93 arttı Antalya'ya hava yoluyla gelen yabancı turist sayısı yüzde 93 arttı

Düzlerçamı, Döşemealtı, Antalya, Roma, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel ANTALYA'DA YOLA BİTİŞİK ARSADA ROMA MEZARLIĞI BULUNDU - Son Dakika


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