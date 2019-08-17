Son Dakika Haberleri: Antalya'da yolcu aktarmalarından ücret alınması
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Antalya'da yolcu aktarmalarından ücret alınması

1 saat önce

Antalya'da yolcu aktarmalarından ücret alınması, sosyal medyada tepkilere yol açtı.

Antalya'da yolcu aktarmalarından ücret alınması, System.String[]
Antalya'da yolcu aktarmalarından ücret alınması, sosyal medyada tepkilere yol açtı.
Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından, 15 Ağustos'tan itibaren ulaşım fiyatları; tam bilet 3 lira 20 kuruş, indirimli bilet 2 lira 70 kuruş, öğrenci bileti 1 lira 80 kuruş, kredi kartı kullanımı 3 lira 20 kuruş, "kullan at" bilet fiyatı ise 3 lira 50 kuruş olarak belirlendi.
Yeni düzenleme kapsamında, 1 lira olan aktarma ücretinin ise 60 dakikalık süreyle ücretsiz olduğu açıklandı.
Bunun üzerine bazı vatandaşlar, kendi hesaplarından aktarım ücreti alındığını, konuyu bildirdikleri halde düzeltme yoluna gidilmediğini belirterek, sosyal medya üzerinden duruma tepki gösterdi.
"Alınan ücretlerin iadesi yapılacak"
AA muhabirinin, Antalya Büyükşehir Belediyesi Ulaşım AŞ yetkililerinden aldığı bilgiye göre, dosya aktarımlarından dolayı sorun yaşandı ve bazı hatlarda vatandaşlardan fazla ücret alındı.
Alınan ücretlerin iadesinin yapılacağını belirten yetkililer, "Bir günlük bir sorundu. Şu an aktarmalarda öyle bir sorun yok. Vatandaşlarımız bazı araçlarda böyle bir sıkıntıyla karşılaştı. Fazladan ücret alınan vatandaşlarımıza, ücretleri iade edilecek. Bununla ilgili tespitler de yapıldı." değerlendirmesinde bulundu.
Antalya Büyükşehir Belediyesi, Antalya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 17.08.2019 04:07 Kaynak: AA
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