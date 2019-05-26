Son Dakika Haberleri: Antalya'da yolcu otobüsü ile ticari araç çarpıştı: 4 yaralı

Antalya'da yolcu otobüsü ile ticari araç çarpıştı: 4 yaralı

2 saat önce

Antalya'da yolcu otobüsü, trafik lambalarında ticari bir araca çarptı.

Antalya'da yolcu otobüsü ile ticari araç çarpıştı: 4 yaralı, System.String[]
Antalya'da yolcu otobüsü, trafik lambalarında ticari bir araca çarptı. Kazada 4 kişi yaralandı.

Kaza, Manavgat-Antalya D-400 karayolunda meydana geldi. Manavgat istikametinden Antalya istikametine gitmekte olan Cumhur B. idaresindeki 65 EK 765 plakalı şehirlerarası yolcu otobüsü, Gültepe Kavşağı'nda trafik lambalarında Burhan U.'nun kullandığı 07 AAH 704 plakalı ticari araca çarptı. Kazada otobüsün refüje çıkarıp yaklaşık 50 metre sürüklediği ticari aracın sürücüsü Burhan U. ve araçta bulunan Yılmaz Altındağ, Fatih İmirgi ile otobüsün yedek şoförü Kenan Çoban yaralandı. Otobüste bulunan yolcular kazayı yara almadan atlatırken, yaralılar olay yerine sevk edilen ambulanslarla Manavgat'taki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Otobüsteki yolcular, kaza ile ilgili bilgilerine başvurulduktan sonra bir başka otobüse aktarılarak yollarına devam etti.

Otobüs yolcularından bir vatandaş, otobüs normal yolunda seyir halindeyken ticari aracın karayolu kenarındaki Manavgat Ticaret Merkezi istikametinden aniden yola çıktığını ve otobüs sürücüsü kurtarmak için çaba harcasa da kazanın meydana geldiğini belirtti. - ANTALYA
Haber Yayın Tarihi : 26.05.2019 02:48 Kaynak: İHA
Manavgat, Antalya, 3. Sayfa
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