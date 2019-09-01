Son Dakika Haberleri: Antalya'da yolcu otobüsü ile tur otobüsü çarpıştı
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Antalya'da yolcu otobüsü ile tur otobüsü çarpıştı

14 saat önce

Antalya'da yolcu otobüsü ile tur otobüsünün çarpışması sonucu meydana gelen kazada çok sayıda kişinin yaralandığı bildirildi.

Antalya'da yolcu otobüsü ile tur otobüsü çarpıştı, System.String[]

Antalya'da yolcu otobüsü ile tur otobüsünün çarpışması sonucu meydana gelen kazada çok sayıda kişinin yaralandığı bildirildi.


Kaza, bugün saat 20.00 sıralarında Antalya- Manavgat D400 karayolu Evrenseki Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, plakaları henüz belirlenemeyen Antalya'dan Manavgat istikametine gitmekte olan şehirler arası otobüs ile kara yoluna çıkmakta olan tur otobüsü çarpıştı. Kazada her iki otobüste de yaralıların bulunduğu bildirildi. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ekipleri ile Antalya Büyükşehir Belediyesi Manavgat İtfaiye ekipleri yönlendirildi. Yaralılar Manavgat'ta hastanelere sevk edildi. - ANTALYA

Manavgat, Antalya, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 01.09.2019 09:11 Kaynak: İHA
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