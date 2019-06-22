Antalya'da yolcu otobüsü kazası: 20 yaralı
1 saat önce
Antalya'nın Akseki ilçesinin Murtiçi mevki'inde şehirler arası yolcu otobüsünün yan yatması sonucu meydana gelen kazada 20'inin üzerinde kişinin yaralandığı bildirildi.
Antalya
Haber Yayın Tarihi : 22.06.2019 04:15 Kaynak: İHA
'nın Akseki
ilçesinin Murtiçi mevki'inde şehirler arası yolcu otobüsünün yan yatması sonucu meydana gelen kazada 20'inin üzerinde kişinin yaralandığı bildirildi.
(İHA)
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