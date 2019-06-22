Son Dakika Haberleri: Antalya'da yolcu otobüsü kazası: 20 yaralı
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Antalya'da yolcu otobüsü kazası: 20 yaralı

15 dakika önce

Antalya'da yolcu otobüsü kazası: 20 yaralı ANTALYA - Antalya'nın Akseki ilçesinin Murtiçi mevkinde şehirlerarası yolcu otobüsünün yan yatması sonucu meydana gelen kazada 20'inin üzerinde kişinin yaralandığı bildirildi.

Antalya'da yolcu otobüsü kazası: 20 yaralı ANTALYA - Antalya'nın Akseki ilçesinin Murtiçi mevkinde şehirlerarası yolcu otobüsünün yan yatması sonucu meydana gelen kazada 20'inin üzerinde kişinin yaralandığı bildirildi.
Antalya'da yolcu otobüsü kazası: 20 yaralı
Haber Yayın Tarihi : 22.06.2019 04:56 Kaynak: İHA
Akseki, Antalya, 3. Sayfa
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