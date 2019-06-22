Antalya'da yolcu otobüsü kazası: 20 yaralı
15 dakika önce
Antalya'da yolcu otobüsü kazası: 20 yaralı ANTALYA - Antalya'nın Akseki ilçesinin Murtiçi mevkinde şehirlerarası yolcu otobüsünün yan yatması sonucu meydana gelen kazada 20'inin üzerinde kişinin yaralandığı bildirildi.
Antalya
Haber Yayın Tarihi : 22.06.2019 04:56 Kaynak: İHA
'da yolcu otobüsü kazası: 20 yaralı ANTALYA - Antalya'nın Akseki
ilçesinin Murtiçi mevkinde şehirlerarası yolcu otobüsünün yan yatması sonucu meydana gelen kazada 20'inin üzerinde kişinin yaralandığı bildirildi.
Kafadan yapışık siyam ikizleri 1 yaşına girdi! Ailenin umudu yurt dışı
Boğuldu sanılan yaşlı adam, kıyıya çıktığında zafer pozu verdi
Yolcu otobüsü devrildi! Çok sayıda yaralı var
Erzincan'da şaşkına çeviren görüntü! İnekleri tarlada bu halde buldular