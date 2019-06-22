Antalya'da yolcu otobüsü kazası: 20 yaralı
1 saat önce
Antalya'da yolcu otobüsü kazası: 20 yaralıANTALYA - Antalya'nın Akseki ilçesinin Murtiçi mevkinde şehirlerarası yolcu otobüsünün yan yatması sonucu meydana gelen kazada 20'inin üzerinde kişinin yaralandığı bildirildi.
Antalya
Haber Yayın Tarihi : 22.06.2019 05:13 Kaynak: İHA
'da yolcu otobüsü kazası: 20 yaralı
ANTALYA - Antalya'nın Akseki
ilçesinin Murtiçi mevkinde şehirlerarası yolcu otobüsünün yan yatması sonucu meydana gelen kazada 20'inin üzerinde kişinin yaralandığı bildirildi.
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