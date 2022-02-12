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Antalya'da yolcu otobüsünde kuru sıkı tabanca ele geçirildi - Son Dakika

Antalya'da yolcu otobüsünde kuru sıkı tabanca ele geçirildi

12.02.2022 14:58
Antalya'da yolcu otobüsünde kuru sıkı tabanca ele geçirildi

Antalya'da durdurulan otobüsteki yolcunun üzerinde kuru sıkı tabanca bulundu.

Antalya'da durdurulan otobüsteki yolcunun üzerinde kuru sıkı tabanca bulundu.

Aksu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, Topallı yol kontrol noktasında özel bir firmaya ait yolcu otobüsü durduruldu.

Şüpheli hareketlerde bulunun yolculardan D.K.'nin yapılan üst araması ve çantasında, kuru sıkı tabanca ve bu tabancaya ait fişek ile uyuşturucu içiminde kullanılan aparatlar ele geçirildi.

Gözaltına alınan D.K'nin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.

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Emniyet Müdürlüğü, Hisarcık, Antalya, Silah, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Antalya'da yolcu otobüsünde kuru sıkı tabanca ele geçirildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Antalya'da yolcu otobüsünde kuru sıkı tabanca ele geçirildi - Son Dakika
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