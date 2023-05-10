Antalya'da yolculara kızıp otobüsü terk eden şoför konuştu: Yolcuların üzerime gelmesiyle psikolojim bozuldu, halkın gözünde bir hiçiz - Son Dakika
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Antalya'da yolculara kızıp otobüsü terk eden şoför konuştu: Yolcuların üzerime gelmesiyle psikolojim bozuldu, halkın gözünde bir hiçiz

10.05.2023 19:07

Antalya'da yolculara sinirlenerek yolcu dolu otobüsü durakta park edip terk eden şoför, patronun ricası ile işe geri döndü. Yaşadıklarını anlatan otobüs şoförü Rasık Kayaca, "Yolcuların üzerime gelmesi ile psikolojim bozuldu ben de bıraktım gittim. 30 dakika sonra ise geri gelerek aracı aldım. Patronum olmasa işi bırakmıştım. Mesleğimi 16 yıldır yapıyorum. 16 senedir biz halkın gözünde bir hiçiz, bizi sevmiyorlar. Bizi küçümsüyorlar." dedi.

Önceki gün Muratpaşa ilçesi Kızılarık Caddesi üzerinde meydana gelen olayda, Varsak-Sarısu hattında çalışan 07 AU 0441 özel halk otobüsünün şoförü Rasık Kayaca, yolcular ile tartıştı. Tartışmanın büyümesi üzerine şoför, cadde üzerinde otobüsü durakta park ederek araçtan inip yürüyerek uzaklaştı.

YOLCULAR ŞOFÖRE TEPKİ GÖSTERDİ

Yaşadıkları karşısında büyük şok yaşayan yolcular ise olup bitene bir anlama veremeden şoförün gidişini izledi. Bazı yolcuların ise gidecekleri yere geç kaldıklarını belirterek yaşananlara tepki gösterdi.

Antalya'da yolculara kızıp otobüsü terk eden şoför konuştu: 'Psikolojim bozuldu ben de bıraktım gittim'

"16 YILDIR HALKIN GÖZÜNDE BİR HİÇİZ"

Yaşadıklarını anlatan otobüs şoförü Rasik Kayacan, "Mesleğimi 16 yıldır yapıyorum. 16 senedir biz halkın gözünde bir hiçiz, bizi sevmiyorlar. Bizi küçümsüyorlar. Araba sayısı az, esnaf zarar ettiğini belirterek araçlarını çekmeye başladı. 300 tane araç çalışmıyor. Bunun zorluğunu biz çekiyoruz, 10 dakikada çıkması gereken araçlar 30 dakikada çıkıyor. Vatandaş sorununu anlatamadığı için bizimle tartışıyorlar. Bu bizi ilgilendirmiyor. Dun sabah 06.00'da işe başladım 20.00'da işi bıraktım. Duraklarda yolcu fazla oluyor, yolcular araçların neden geç geldiğini bize soruyor" dedi.

"BİZ İNSAN DEĞİL MİYİZ?"

Tartışmanın daha sonra büyüdüğünü belirten Kayacan sözlerini şöyle sürdürdü: "Yolculara aynanın açısını kapatmamasını söyledim. Kadının birisi çocuğunun uyuduğunu söyleyerek bağırmamam gerektiğini söyledi. Ben aynayı görmeden nasıl seyir halinde olacağım. Bu insanların can güvenliği nasıl sağlanacak. Durakta durdum, başka yolcu almayacağımı söyledim. Kadın bana çocuğunun uyuduğunu söyleyerek bağırmaya devam etti. "Biz insan değil miyiz" dedi? Ben de ben biz insan değil miyiz dedim. O da değilsin dedi.

Antalya'da yolculara kızıp otobüsü terk eden şoför konuştu: 'Psikolojim bozuldu ben de bıraktım gittim'

"OTOBÜS SAHİBİNİN RİCASI İLE İŞİME DEVAM EDİYORUM"

Ben de otobüsü park ettim, inerek uzaklaştım. Günde 14-16 saat çalışıyoruz. Sabah erken saatlerde başlıyorum. Bunun bilmiyorlar. Bize çok maaş aldığımızı biliyorlar. Biz çok maaş almıyoruz. Psikolojim bozuldu, sadece o kadın değil diğer yolcular da üzerime gelince otobüsü bırakıp gittim. 30 dakika sonra geri gelerek otobüsü aldım. Sonra otobüs sahibinin ricası ile işime devam ediyorum. Ben mesleğimi severek yapıyorum, sevmesem 16 yıldır yapmam. Patronum olmasa ben işi bırakmıştım."

Kaynak: İHA
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Muratpaşa, Tragger, Antalya, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Antalya'da yolculara kızıp otobüsü terk eden şoför konuştu: Yolcuların üzerime gelmesiyle psikolojim bozuldu, halkın gözünde bir hiçiz - Son Dakika


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