Antalya'da yolcunun bagajında 210 kilogram kaçak tütün ele geçirildi - Son Dakika
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Antalya'da yolcunun bagajında 210 kilogram kaçak tütün ele geçirildi

10.05.2022 16:22
Antalya'da yolcunun bagajında 210 kilogram kaçak tütün ele geçirildi

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde yol kontrolünde durdurulan otobüsteki yolcunun bagajında 210 kilogram kaçak tütün ele geçirildi.

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde yol kontrolünde durdurulan otobüsteki yolcunun bagajında 210 kilogram kaçak tütün ele geçirildi.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Güney Jandarma Karakol Komutanlığı yol kontrol noktasında Adıyaman'dan Antalya'ya gelen yolcu otobüsünü durdurdu.

Özel eğitimli köpek "Zarif" ile yapılan bagaj kontrolünde yolculardan E.A'ya ait 7 çuvalda paketler içinde 210 kilogram kaçak tütün bulundu.

Gözaltına alınan şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

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Adıyaman, Gazipaşa, Antalya, Tütün, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Antalya'da yolcunun bagajında 210 kilogram kaçak tütün ele geçirildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Antalya'da yolcunun bagajında 210 kilogram kaçak tütün ele geçirildi - Son Dakika
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