Antalya'da yolcunun bagajında 210 kilogram kaçak tütün ele geçirildi - Son Dakika

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde yol kontrolünde durdurulan otobüsteki yolcunun bagajında 210 kilogram kaçak tütün ele geçirildi.
İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Güney Jandarma Karakol Komutanlığı yol kontrol noktasında Adıyaman'dan Antalya'ya gelen yolcu otobüsünü durdurdu.
Özel eğitimli köpek "Zarif" ile yapılan bagaj kontrolünde yolculardan E.A'ya ait 7 çuvalda paketler içinde 210 kilogram kaçak tütün bulundu.
Gözaltına alınan şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.
Kaynak: AA
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