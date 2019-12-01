Antalya'da yolcunun bilgisayar çantasında 2 kilo 40 gram kokain bulundu

Antalya'da jandarma ekiplerince otobüste yapılan aramada bir yolcunun dizüstü bilgisayar çantasına gizlenmiş 2 kilo 40 gram uyuşturucu ele geçirildi.

Döşemealtı ilçesinde İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin narkotik köpeğiyle gerçekleştirdikleri yol kontrolleri sırasında bir yolcu otobüsünde arama yapıldı.

Aramada yolculardan M.F.S'nin dizüstü bilgisayar çantasında 2 kilo 40 gram kokain bulundu.

Şüpheli gözaltına alındı.