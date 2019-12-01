Son Dakika Haberleri: Antalya'da yolcunun bilgisayar çantasında 2 kilo 40 gram kokain bulundu
Son Dakika Güncel Antalya'da yolcunun bilgisayar çantasında 2 kilo 40 gram kokain bulundu - Son Dakika

Antalya'da yolcunun bilgisayar çantasında 2 kilo 40 gram kokain bulundu

6 saat önce

Antalya'da jandarma ekiplerince otobüste yapılan aramada bir yolcunun dizüstü bilgisayar çantasına gizlenmiş 2 kilo 40 gram uyuşturucu ele geçirildi.

Antalya'da yolcunun bilgisayar çantasında 2 kilo 40 gram kokain bulundu, System.String[]

Antalya'da jandarma ekiplerince otobüste yapılan aramada bir yolcunun dizüstü bilgisayar çantasına gizlenmiş 2 kilo 40 gram uyuşturucu ele geçirildi.

Döşemealtı ilçesinde İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin narkotik köpeğiyle gerçekleştirdikleri yol kontrolleri sırasında bir yolcu otobüsünde arama yapıldı.

Aramada yolculardan M.F.S'nin dizüstü bilgisayar çantasında 2 kilo 40 gram kokain bulundu.

Şüpheli gözaltına alındı.

Jandarma, Antalya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 01.12.2019 11:56 Kaynak: AA
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