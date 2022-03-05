Antalya'da yolda yürüyen kadını bıçakla yaralayan şüpheli yakalandı - Son Dakika
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Antalya'da yolda yürüyen kadını bıçakla yaralayan şüpheli yakalandı

05.03.2022 17:08
Antalya'da yolda yürüyen kadını bıçakla yaralayan şüpheli yakalandı

Antalya'da yolda yürüyen kadını sırtından bıçakla yaralayan şüpheli gözaltına alındı.

Antalya'da yolda yürüyen kadını sırtından bıçakla yaralayan şüpheli gözaltına alındı.

Muratpaşa ilçesi Yüksekalan Mahallesi'nde yürüyen E.A'ya yaklaşan bir kişi, ekmek bıçağı ile kadını sırtından yaraladı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Atatürk Devlet Hastanesine götürülen yaralı kadının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Çevredeki güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen polis ekipleri, şüpheli E.K'yi gözaltına aldı.

E.K'nin polisteki ifadesinde, E.A'yı başka birisine benzettiğini, bu nedenle bir süre takip ettikten sonra bıçakladığını söylediği öğrenildi.

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Mustafa Kemal Atatürk, Muratpaşa, Antalya, 112, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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