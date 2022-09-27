Antalya'da yolda yürüyen kadını sırtından bıçaklayan sanığın yargılanmasına başlandı - Son Dakika
Üye Girişi

Antalya'da yolda yürüyen kadını sırtından bıçaklayan sanığın yargılanmasına başlandı

27.09.2022 16:32
Antalya'da yolda yürüyen kadını sırtından bıçaklayan sanığın yargılanmasına başlandı

Antalya'da yolda yürüyen kadını sırtından bıçaklayan sanığın "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan yargılanmasına başlandı.

Antalya'da yolda yürüyen kadını sırtından bıçaklayan sanığın "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan yargılanmasına başlandı.

Antalya 5. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, sanık Emre K. tutuklu bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Müşteki Eşe A. ve taraf avukatları duruşma salonunda hazır bulundu.

Söz verilen sanık Emre K. olay günü saat 04.30-05.00 sıralarında evinde uyuşturucu madde kullandığını iddia etti.

Bu sırada camdan dışarı baktığında bir kişinin evini gözetlediğini gördüğünü öne süren sanık, "Beş dakika sonra tekrar baktığında aynı şahsın evin yakınına kadar gelerek benimle göz teması kurdu. O panikle evden bıçak alıp evimi gözetleyen şahsın yanına gittim. Arkası dönükken sol omuz kısmından bir kez bıçakladım." dedi.

Olayın anlık geliştiğini anlatan Emre K, hemen evine dönüp uyuduğunu, sonrasında ise sivil polisleri görünce dürüst bir insan olmasından dolayı olayı anlattığını ifade etti.

"Dışarı çıkmaya korkar hale geldim"

Müşteki Eşe A. ise olay günü işe gitmek için otobüs durağına doğru yürüdüğü esnada bir anda sırtında acı hissettiğini söyledi.

Arkasını dönüp baktığında sanığı elinde bıçakla gördüğünü ve sırtından kan aktığını hissettiğini dile getiren Eşe A, şöyle devam etti:

"Olayın vermiş olduğu heyecanla sanığa 'Allah senin canını almasın. Kimsin sen? Ne istiyorsun benden?' diye sordum. Sanık, hiç cevap vermeden beni yaralı olarak bırakıp kaçtı. Etrafta hiç kimse yoktu. Üst geçidin oradaki büfeye zar zor giderek, yardım istedim. Büfede çalışan şahsın çağırdığı ambulansla hastaneye kaldırıldım. Olay nedeniyle psikolojik olarak çok etkilendim. Dışarı çıkmaya korkar hale geldim."

Akıl sağlığının yerinde olup olmadığı belirlenecek

Müşteki avukatı Ziya Gökalp de müvekkilinde yaşanan olaydan ötürü ciddi şekilde psikolojisinin bozukluğunu belirterek, mahkemeye bu yöndeki sağlık raporunu sundu.

Sanık avukatı Bilge Kağan Konyalıgil ise müvekkilinin akıl sağlığının yerinde olmadığını ileri sürdü.

Mahkeme heyeti, sanığın akıl sağlığının yerinde olup olmadığının belirlenmesi için rapor alınmasını kararlaştırdı. Sanığın tutukluluk halinin devamına karar veren heyet, duruşmayı erteledi.

Muratpaşa ilçesinde işe gitmek için evinden çıkan Eşe A, 3 Mart'ta peşinden gelen Emre K. (22) tarafından sırtından bıçaklanmıştı. Tutuklanan Emre K. hakkında Asliye Ceza Mahkemesinde "yaralama" suçundan dava açılmış, mahkemenin suçun "kasten öldürmeye teşebbüs" olduğu yönündeki görevsizlik kararı üzerine dosya ağır ceza mahkemesine gönderilmişti.

YORUMLAR
500
Antalya'da atık kağıt deposunda çıkan yangın söndürüldü Antalya'da atık kağıt deposunda çıkan yangın söndürüldü İŞE GİDERKEN SIRTINDAN BIÇAKLANAN KADIN DIŞARI ÇIKMAYA KORKAR HALE GELDİM İŞE GİDERKEN SIRTINDAN BIÇAKLANAN KADIN DIŞARI ÇIKMAYA KORKAR HALE GELDİM
Kaynak: AA

Antalya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Antalya'da yolda yürüyen kadını sırtından bıçaklayan sanığın yargılanmasına başlandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
22:11 Suudi Arabistan kabinesi değişti! Prens Selman Başbakan oldu
22:13 İYİ Parti lideri Akşener'den Cumhurbaşkanı adaylığı için dikkat çeken sözler: Yavaş ve İmamoğlu'na itirazımız yok
21:33 Selahattin Demirtaş kendisine 'katil' diyen Bakan Süleyman Soylu'ya cevap verdi
21:08 Belçikalı voleybolcuların Kadınlar Voleybol Dünya Şampiyonası'nda yaptığı hata hakemi bile şaşırttı
20:55 İşte rahmetli iş adamı Sakıp Sabancı'nın 'yüreğimdeki ateş' dediği engelli oğlunun son hali...
20:46 Cesedi derin dondurucudan çıkmıştı! 3 yaşındaki Nazlı'nın ölümüyle ilgili 2 kişi tutuklandı
20:40 Fenerbahçe'de ayrılık! Filip Novak yeni takımına imza atıyor
20:39 CHP'li Avcılar Belediye'sinde anlaşma sağlanamadı! İşçiler grev kararı aldı
20:36 İlana çıkarılan hurda aracın satış fiyatı görenleri şaşırttı
20:05 71 yaşındaki karısını öldürmüştü! 81 yaşındaki zanlı beraatini talep etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.09.2022 22:29:07. #1.11#
SON DAKİKA: Antalya'da yolda yürüyen kadını sırtından bıçaklayan sanığın yargılanmasına başlandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement