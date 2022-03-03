Antalya'da yollar göle döndü, bir vatandaş araçlar arasında yüzdü - Son Dakika
Üye Girişi

Antalya'da yollar göle döndü, bir vatandaş araçlar arasında yüzdü

03.03.2022 10:52
Antalya'da yollar göle döndü, bir vatandaş araçlar arasında yüzdü

Antalya'da dün etkili olan şiddetli rüzgar ve sağanakta cadde ve sokaklar göle döndü.

Antalya'da dün etkili olan şiddetli rüzgar ve sağanakta cadde ve sokaklar göle döndü. Bir vatandaş ise, yarı çıplak suya girip araçların arasında kulaç attı.

Turizm kenti Antalya'da dün sabah etkili olan sağanak ve şiddetli rüzgar hayatı olumsuz etkiledi. Yağış nedeniyle cadde ve sokaklar göle dönerken, araçlar yollarda kaldı. Yağmur nedeniyle Konyaaltı ilçesi Atatürk Bulvarı'nda birçok araç mahsur kalırken, bir otelin otoparkının alçı tavanı 4 aracın üzerine düştü.

Yağış esnasında bir vatandaş ise yarı çıplak suya girdi. Arkadaşı tarafından cep telefonuyla kayda alınan vatandaş, yarım metre derinlikteki su birikintisinde kulaç attı.

Yoğun yağış nedeniyle Kepez ilçesi 75. Yıl Bulvarı da göle döndü. Dalgaların oluştuğu bulvarda araçlar güçlükle ilerlerken, kanallara dolan su yağışın ne kadar etkili olduğunu gözler önüne serdi.

(İHA)

Antalya'da yollar göle döndü, bir vatandaş araçlar arasında yüzdü

YORUMLAR
500
Antalya-Konya karayolu trafiğe açıldı Antalya-Konya karayolu trafiğe açıldı Antalya'da kayıp gazinin cesedi denizde bulundu Antalya'da kayıp gazinin cesedi denizde bulundu

Tragger, Antalya, Turizm, su, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Antalya'da yollar göle döndü, bir vatandaş araçlar arasında yüzdü - Son Dakika


Son Dakika
10:50 3 Mart 2022 Perşembe günü altının gram fiyatı 876 lira seviyesinden işlem görüyor
10:49 Alkolün dozunu fazla kaçıran Jose Sosa alkol şişesini saklayamadı, Özlem Yıldız'la yakalandı!
10:39 1 milyon Ukraynalı mülteci Avrupa'ya dağıldı!
10:28 Toplu mezarlar Rus askerinin cansız bedeni ile doluyor!
10:24 Kiracıların beklediği zam oranı belli oldu! Ev sahipleri en fazla yüzde 25,98 zam yapabilecek
10:22 Rusların ele geçirdiği Kherson şehri "Ukrayna'nın dünyaya açılan kapısı" olarak biliniyor
10:19 Manchester United Löw'ü yanında görmek istiyor! Fenerbahçe bu durumda ne yapıyor?
10:15 Isparta'da kabus geri dönüyor: Kar geldi, elektrikler gitti! Muhtar, mahalleliyi tellere kar topu atmaya çağırdı
10:06 Son dakika: şubat ayı enflasyon rakamları açıklandı! TÜFE yüzde 4,81 yükselirken, yıllık enflasyon yüzde 54,44'e çıktı
10:03 Baba olmaya hazırlanan Selahattin Paşalı, hamile sevgilisi Lara Tümen ile poz verdi!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.03.2022 10:59:43. #1.11#
SON DAKİKA: Antalya'da yollar göle döndü, bir vatandaş araçlar arasında yüzdü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement