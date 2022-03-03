Antalya'da yollar göle döndü, vatandaş araçlar arasında böyle yüzdü - Son Dakika
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Antalya'da yollar göle döndü, vatandaş araçlar arasında böyle yüzdü

03.03.2022 23:19

Antalya'da yollar göle döndü, vatandaş araçlar arasında böyle yüzdü Dün akşam sağanak ve fırtınanın etkili olduğu Antalya'da ilginç görüntüler cep telefonu kamerasına yansıdı Antalya'da dün etkili olan sağanak ve şiddetli rüzgar kentte yaşamı olumsuz etkiledi.

Antalya'da yollar göle döndü, vatandaş araçlar arasında böyle yüzdü

Dün akşam sağanak ve fırtınanın etkili olduğu Antalya'da ilginç görüntüler cep telefonu kamerasına yansıdı

ANTALYA - Antalya'da dün etkili olan sağanak ve şiddetli rüzgar kentte yaşamı olumsuz etkiledi. Cadde ve sokakların göle döndüğü anlarda bir vatandaş, yarı çıplak suya girip araçların arasında kulaç attı.

Turizm kenti Antalya'da dün sabah saatlerinde etkili olan sağanak ve şiddetli rüzgar, kentte hayatı olumsuz etkiledi. Yağış nedeniyle cadde ve sokaklar adeta göle döndü, araçlar yollarda mahsur kaldı. Yağmur dolayısı ile Konyaaltı ilçesindeki Atatürk Bulvarı'nda birçok araç mahsur kaldı. Sağanağın yanı sıra şiddetli rüzgarın da etkili olduğu kentte, bir otelin otoparkının alçı tavanı 4 aracın üzerine düştü.

Göle dönen yolda yüzdü

Hızını kesmeden devam eden yağış esnasında, bir vatandaş ise yarı çıplak suya girdi. Arkadaşı tarafından cep telefonuyla kayda alınan vatandaş, yarım metre derinlikteki birikintisinde kulaç attı.

Caddelerde dalgalar oluştu

Yoğun yağış nedeniyle Kepez ilçesi 75. Yıl bulvarı göle döndü. Dalgaların oluştuğu bulvarda araçlar zor ilerlerken, kanallara dolan su, yağışın ne kadar etkili olduğunu gözler önüne serdi.

Antalya'da yollar göle döndü, vatandaş araçlar arasında böyle yüzdü
Antalya'da yollar göle döndü, vatandaş araçlar arasında böyle yüzdü
Antalya'da yollar göle döndü, vatandaş araçlar arasında böyle yüzdü

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Antalya, Tragger, Göle, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

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