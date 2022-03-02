Şiddetli yağışın etkisiyle yollar göle döndü... Otele ait otoparkın alçı tavanı araçların üzerine düştü - Son Dakika

Şiddetli yağışın etkisiyle yollar göle döndü... Otele ait otoparkın alçı tavanı araçların üzerine düştü

Yağmur sebebiyle araçlar yollarda kaldı, diğer araçlar güçlükle ilerledi

Rögarlardan taşan sular, yolları kapladı

ANTALYA - Antalya'da akşam saatlerinde etkili olan şiddetli yağmur yolları adeta nehre döndürdü. Araçlar yollarda kalırken, bir otelin otoparkının alçı tavanı araçların üzerine düştü. Yaralanan olmayan olayda 4 araçta maddi hasar meydana geldi.

Turizm kenti Antalya'da sabah saatlerinde başlayan sağanak yağmur akşam saatlerinde etkisini daha da arttırdı. Yağmur dolayısı ile Konyaaltı İlçesi Atatürk Bulvarı adeta nehre döndü. Nehre dönen yolda çok sayıda araç yolda kaldı. Sürücüler araçların da yollarda kalması ile güçlükle ilerledi. Vatandaşlar ise göle dönen yolda karşıdan karşıya geçmekte güçlük çekti. Bazı vatandaşlar ise yağmur dolayısı ile araçlarından inmekte zorluk çekti.

Bir otelin otoparkının alçı tavanı 4 aracın üzerine düştü.

Öte yandan yağmur ile birlikte etkili olan şiddetli fırtınada hayatı felç etti. Fırtına dolayısı ile bulvar üzerinde bulunan bir otelin otoparkının alçı tavanı 4 aracın üzerine düştü. Olayda herhangi bir yaralanan olmazken 4 araçta maddi hasar meydana geldi. Düşen alçı tavan vatandaşlar tarafından tek tek alınarak araçlar kurtarıldı. Olayı anlatan Serkan Sağın, "Yağmur yağıyordu. Rüzgar da vardı. Alçı tavan hava aldı. Bir anda aşağı göçtü. Yaralımız yok. Sıkıntı yok. Araçlarda küçük çizikler var" sözlerine yer verdi.