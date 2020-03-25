Antalya'da yollar yıkanarak dezenfekte ediliyor - Son Dakika

Antalya Büyükşehir Belediyesi dünyayı etkisi altına alan Korana virüs salgınına karşı aldığı tedbirler kapsamında cadde ve meydanları ilaçlı sularla yıkayarak, dezenfekte ediyor. Antalya Havalimanı ve Antalya Şehirlerarası Otobüs Terminalinin yanı sıra ilçelerde bulunan otogarlarda da dezenfekte çalışması yapılıyor.



Büyükşehir Belediyesi bir yandan halkın yoğun olarak kullandığı alanlarla, kamu kurum ve kuruluşlarında dezenfekte çalışmasını yürütürken bir yandan da cadde ve meydanları yıkayarak temizliyor.



Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı Çevre Sağlığı Şube Müdürlüğü ekipleri kent merkezinde cadde ve meydanlar ile Antalya Otogarı'nda dezenfekte çalışması gerçekleştirdi. Ekiplerin gece saatlerinde gerçekleştirdiği mesaide Güllük Caddesi, Konyaaltı Caddesi, Yavuz Özcan Parkı, 19 Mayıs Caddesi, Hasan Subaşı Caddesi ile Atatürk ve Işıklar Caddelerinde yollar ve kaldırımlar köpüklü suyla yıkanarak, dezenfekte edildi. Antalya Şehirlerarası Otobüs Terminali de korona virüse karşı alınan önlemler kapsamında yapılan çalışmada, otogarın açık ve kapalı kısımları tamamen ilaçlanarak dezenfekte edildi. Büyükşehir ekipleri ilçelerde bulunan otogarları da titizlikle temizleyerek dezenfekte çalışması yapıyor.



Havalimanı da ilaçlandı



Antalya Havalimanı da Korona virüs salgınına karşı ilaçlanan yerler arasında yer aldı. Antalya Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından Antalya Havalimanında personel giriş noktaları, x-ray cihazları, yolcu bekleme salonları başta olmak üzere Gümrük Müdürlüğü gibi alanlar da Çevre Sağlığı Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından dezenfekte edildi.



Ceza infaz kurumunda ilaçlama



Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından Antalya E Tipi Açık ve Kapalı İnfaz Kurumu da Korona virüs tedbirleri kapsamında dezenfekte edildi. Büyükşehir Belediyesi ekipleri, cezaevinde hem mahkumların hem de çalışanların herhangi bir enfeksiyona maruz kalmaması için tüm yaşam alanlarını ve cezaevi araçlarını dezenfekte etti. - ANTALYA