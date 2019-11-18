Antalya'da Yönetici Eğitimi Semineri

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Resulayn ve Tel Abyad'a girdik. 2 bin 200 yıllık devlet geleneğimizin bütün anlayışını orada ortaya koyuyoruz." dedi.

Soylu, Antalya'nın Belek Turizm Merkezi'ndeki bir otelde, Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı (YİKOB) Kapasite Güçlendirme Projesi kapsamında düzenlenen "Yönetici Eğitimi Semineri" programına katıldı.

Soylu, burada yaptığı konuşmada, YİKOB'un yeni kurulan önemli bir kurum olduğuna işaret ederek, Türkiye'nin köklü devlet geleneğinin emekleme aşamasında olan bu kuruma da koşmayı öğreteceğini ifade etti.

Çalışmalarını yakından takip ettikleri YİKOB'a yeni bir form kazandırmaya çalıştıklarını belirten "Her birinizin önemli sorumlulukları var. Siz tüyü henüz bitmemiş yetimin hakkını orada gözetiyorsunuz. Bu bizim medeniyetimizin ve inanç anlayışımızın en somut temel taşıdır. Takip ettiğim bildiğim işler var. Hangi bakanlıktan size devşirilmiş olursa olsun, hangi plan, hangi tesis, hangi kurum, hangi okul, hangi hastane, hangi gençlik ve spor merkezi, hangi kadın kültür merkezi yapılıyor olursa olsun, bir kuruşuna halel getirmemek bizim görevimiz. Sadece o değil. Yapılanı en kaliteli yapmak, iş süreçlerini adım adım takip etmek gerekiyor." diye konuştu.

AK Parti iktidarı öncesi Türkiye'deki yatırımların bitirilemediğini ifade eden Soylu, şöyle devam etti:

"Türkiye bir dönem sadece ranta bakan müteahhitlerin esiri oldu. AK Parti iktidara gelmeden önce, yıllarca eskalasyondan (ihalelerde sözleşme fiyatının maliyetlerdeki artışa göre güncellenmesi) para kazanacağım diye kamu dairelerini de kendi güzergahına alan, bir yapının ortalama 8-8,5 yılda bitirildiği bir dönemi hep beraber yaşadık. Neden? 'Enflasyon var. Ne kadar uzatırsam o kadar para kazanırım' düşüncesi vardı. Şimdi iş başka bir noktada. Büyük projeler de olsa ortalama 2-2,5 yılda bitiyor. ve Türkiye büyük projeler yapıyor. Artvin'e gidip gördüğümüz baraj, benim bir kere daha ülkeme olan inancımı kat ve kat daha yukarı çıkardı. Köprüler, uçsuz bucaksız şehir hastaneleri, hizmetlerinde en ufak bir eksikliği olmayan şehir hastaneleri var."

"Biz dünyaya öğretici konumunda olmalıyız"

Türkiye'nin köklü devlet geleneğiyle barış ve huzur götürdüğü yerleri de imar ettiğine değinen Soylu, Resulayn ve Tel Abyad'da yapılan hizmetlerden örnekler verdi.

Soylu, "Resulayn ve Tel Abyad'a girdik. 2 bin 200 yıllık devlet geleneğimizin bütün anlayışını orada ortaya koyuyoruz. Onun için kapasite arttırmalıyız. Hemen hastanelerimizi yaptık. Hemen elektrik hatları, yollar, birtakım kamu binaları tamir edildi. Hemen kollar sıvandı, işe girişildi. Bu 2 bin 200 yıllık bir devlet geleneğidir. Elbetteki öğreneceğimiz yerler var. Ama genel içerisinde biz dünyaya öğretici konumunda olmalıyız. Bizim medeniyetimiz buna sahip bir medeniyet." ifadelerini kullandı.

Vatandaşların işinin çözülmesi ve kolaylaştırılmasının önemine işaret eden Soylu, "insanların işini yokuşa sürmeyin." uyarısında bulundu.

YİKOB bünyesinde hassas bir görev yürütüldüğüne dikkati çeken Soylu şunları kaydetti:

"Kör bir kuruşun hesabını yapmak sizin sorumluluğunuzdadır. Özellikle merkezi birimlerimize anında bilgileri göndermek sizin sorumluluğunuzdadır. Analiz yapmak, işi takip etmek, iş süreçlerini takip etmek sizin sorumluluğunuzdur. Kimin sebebiyle olursa olsun aksayan işlerin bir şekilde aksaklığını ortadan kaldırabilmek, çözüm üretmek, pratik olmak sizin sorumluluğunuzdur. Ne olursunuz insanların işini yokuşa sürmeyin. Bu, işi askıya almak demek değildir. Bu oradan, Allah muhafaza, bir şey gözetmek değildir. İnsanların işini çözün. Çözerseniz daha mutlu oluruz. Çözerseniz devletimiz kazanır, milletimiz kazanır. Çözerseniz yatırımların sayısı artar. İnsanların iştahı artar. Bizim bir sorumluluğumuz da her ne kadar kamuyu gözetmek zorundaysak aynı zamanda özel sektörü de geliştirmek zorundayız."

(Sürecek)