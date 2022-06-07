Kiracı tarafından öldürülen yöneticinin cenazesi morgdan alındı

Gürültü uyarısı yaptığı kiracı tarafından bıçaklanarak öldürüldü

ANTALYA - Antalya'da kiracı tarafından bıçaklanması sonucu kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden yöneticinin cenazesi yakınları tarafından morgdan alındı.

Dün akşam Kepez ilçesi Özgürlük Mahallesi Mithatpaşa Caddesi üzerindeki bir apartmanda meydana gelen olayda, yönetici Osman Artar (46), iddiaya göre gürültü konusunda sürekli şikayet edilen 1. kattaki kiracı Necati K.'yı uyarmaya gitti. İkili arasında yaşanan tartışmada iddiaya göre Necati K. (66), Osman Artar'ı göğüs kısmından bıçakladı. Yaralı şekilde dışarı çıkan Osman Artar, yaralandığını söyleyerek yakındaki esnaftan yardım istedi. Vatandaşların durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirmesiyle olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri yaptıkları ilk müdahalenin ardından Osman A.'yı yakındaki özel bir hastaneye kaldırıldı. Osman A., burada yapılan tüm müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.

Osman Artar'ın cenazesi Antalya Adli Tıp Kurumu morgunda yapılan otopsinin ardından yakınları tarafından alındı. Evli ve bir çocuk babası olan Artar'ın cenazesinin Kurşunlu Mezarlığı'nda toprağa verileceği öğrenildi.