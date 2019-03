Antalya'da Yörük Gençliği Platformu Üyelerinden CHP Listesine Protesto

Antalya'da bir araya gelen Yörük gençler, CHP'nin listesindeki HDP'lileri protesto etti.

Antalya'da bir araya gelen Yörük gençler, CHP'nin listesindeki HDP'lileri protesto etti. Yörük yazmasını omuzlarında taşıyan grup, CHP'nin bir hata yaptığı ve bu hatalarından bir an önce dönmesini istedi.



Antalya Yörük Gençliği Platformu, CHP'nin listesindeki HDP'lileri protesto etmek için Muratpaşa Camii'nde bir araya geldi. Geleneksel Yörük yazmasını omuzlarında taşıyan Yörükler, Saat Kulesi'nin önünde bulunan Attalos Heykeli'ne kadar yürüdü. Grubun en önünde Yörük çocuklar, arkalarında ise gençler yürüdü.



Grup adına konuşan Burak Yasin Adıgüzel, son dönemde ülke üzerinde çeşitli oyunlar oynandığını söyledi. Yörüklerin, Atatürk'ün Torosları emanet ettiği Akdeniz ve Antalya'da yaşayan genç temsilcileri olarak yaşanılan durumda endişe duyduklarını ifade eden Adıgüzel, "Bu endişelerimizin en önemli noktası Cumhuriyetimizin kurucusu Ulu önder Mustafa Kemal Atatürk'ün ve yakın çalışma arkadaşlarının kurmuş olduğu Cumhuriyet Halk Partisi'nin altı ok ilkelerini yok sayarak bir siyaset yapmasıdır. Atatürk devrimlerini hiçe sayarak bölücü ideolojiye sahip bir partiyle yapmış olduğu kirli ittifak bizleri derinden sarstı. Bununla beraber Cumhuriyet Halk Partisi'nin arka bahçesi durumuna gelen ve milliyetçilikten dem vurup bölücü terör örgütü sempatizanlarının meclis listelerinde yer almasına ses çıkarmayan İYİ Parti'nin de bu kervana katılması endişelerimizi arttırmıştır" ifadelerini kullandı.



CHP Antalya İl Başkanı Ahmet Kumbul'un Karakoyunlu Yörüklerinden olduğunu ifade eden Adıgüzel, şöyle konuştu:



"Bugün Antalya'da biz Yörükler için içler acısı olan durum şudur; Antalya Yörük obaları içerisinde önemli bir yer tutan Karakoyunlu Yörüklerinden olan Cumhuriyet Halk Partisi Antalya İl Başkanı Ahmet Kumbul'un PKK'nın siyasi uzantısı HDP ile kol kola gelmiş. 'İşgalci T.C. Kürdistan'dan defol' sloganları atan bu teröristlerin palazlanmasını sağlamıştır. Terör mücadelesinde son noktaya gelindiği bu aşamada HDP-PKK ile yapılan bu işbirliği büyük gaflet ve ihanettir."



Adıgüzel, "Biz bu çoban ateşini şimdi burada yakıyoruz. Antalya'da yaşayan tüm Yörük derneklerini ve Yörüklerin bu çağrımıza kulak vermesini bekliyoruz. Bizler vatanımızı ve milletimiz için her türlü fedakarlığa hazır olduğumuzu tekrar ediyor ve bu hatalarından yol yakınken dönmelerini istiyoruz" dedi. - ANTALYA

