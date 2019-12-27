Antalya'da yüklü miktarda sahte içki ele geçirildi - Son Dakika
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Antalya'da yüklü miktarda sahte içki ele geçirildi

6 saat önce

Antalya'da toplam 20 adrese yapılan sahte içki operasyonunda çeşitli marka ve ebatlarda 2 bin 157 şişe sahte içki, içki yapımında kullanılan etil alkol ve aroma-gıda boyası ele geçirildi.

Antalya'da yüklü miktarda sahte içki ele geçirildi, System.String[]

Antalya'da toplam 20 adrese yapılan sahte içki operasyonunda çeşitli marka ve ebatlarda 2 bin 157 şişe sahte içki, içki yapımında kullanılan etil alkol ve aroma-gıda boyası ele geçirildi.


Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Antalya Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Vergi Dairesi ile Tarım ve Orman Müdürlüğü görevlilerinin katılımıyla, belirlenen adreslere operasyon yapıldı. Operasyon, kent merkezinde 16, Manavgat ilçesinde 1 otel ve Serik ilçesinde 3 adres olmak üzere, toplam 20 adreste 100 personelin katılımıyla yapıldı. Operasyonda çeşitli marka ve ebatlarda 2 bin 157 şişe sahte içki, sahte içki yapımında kullanılan 565 litre etil alkol, sahte içki yapımında kullanılan 448 adet aroma ve gıda boyası, 2 bin 462 adet sahte şişe etiketi, 14 litre sahte alkol, 73 adet sahte TAPDK bandrolü, 45 adet boş içki şişesi ele geçirildi. Yakalanan 14 şüpheli hakkında adli işlem yapılırken, sahte içki imalathanesinde ürettiği sahte içkileri piyasaya sürmeye çalışan 4 şüpheli de gözaltına alındı. - ANTALYA

Cumhuriyet Başsavcılığı, Antalya, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.12.2019 03:42 Kaynak: İHA
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