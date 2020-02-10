Antalya'da yüklü miktarda sahte içki ele geçirildi - Son Dakika
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Antalya'da yüklü miktarda sahte içki ele geçirildi

6 saat önce

Antalya'da sahte içki üretim ve ticareti yapan 7 kişilik çete yakalandı.

Antalya'da yüklü miktarda sahte içki ele geçirildi, System.String[]

Antalya'da sahte içki üretim ve ticareti yapan 7 kişilik çete yakalandı. Şüphelilerin sosyal medyada oluşturdukları sahte hesaplar üzerinden veya arkadaş çevrelerini kullanarak sahte içkileri geniş kitlelere pazarladıkları tespit edildi.


Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Antalya Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Kaçakçılık Suçları Büro Amirliği görevlilerince sahte içki üretim ve ticareti yapan şahıs ve organizasyonlara yönelik yaklaşık üç aydır sürdürülen planlı ve teknik takipli çalışma Antalya il merkezinde yapılan operasyon ile sonlandırıldı ve 7 şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alındı.


Yaklaşık üç aydır sürdürülen planlı çalışma kapsamında şüpheliler yakın takibe alınarak sahte alkol üretimi yaptıkları yerler ile depoladıkları adresler tespit edilerek yapılan yakalama neticesinde; sahte bandrollü toplam 187 adet değişik markalarda sahte içki, 608 litre sahte alkol, 264 adet sahte TAPDK bandrolü, 140 litre etil alkol, içki yapımında kullanılan çok sayıda boş şişe, etiket, gıda boyası, aroma gibi çok sayıda sahte içki yapmaya yetecek malzeme ele geçirildi.


Ele geçirilen kaçak/sahte içkilerin analiz raporlarında Türk Gıda Kodeksi Distile Alkollü İçkiler Tebliğine uygun olmadığı ve insan sağlığına zararlı olduğu tespit edildi.


Yakalanarak gözaltına alınan 7 şüpheli hakkında "5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa Muhalefet Etmek" ve TCK. 186. Madde kapsamında (Kişilerin hayatını ve sağlığını tehlikeye sokacak biçimde bozulmuş, değiştirilmiş her tür yenilecek veya içilecek şeyleri veya ilaçları satan, tedarik eden ve bulunduran) suçlarından adli işlem yapıldı. 5 şahıs Antalya Sulh Ceza Hakimliğince tutuklandı. Şüphelilerin sosyal medyada oluşturdukları sahte hesaplar üzerinden veya arkadaş çevrelerini kullanarak sahte içkileri geniş kitlelere pazarladıkları, bu yolla yüksek miktarda haksız kazanç elde edikleri tespit edildi. Yapılan çalışma süresince toplam 18 şahıs hakkında "5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa Muhalefet Etmek" suçundan adli işlem yapılmış ve bu şahıslardan 10'u Antalya Sulh Ceza Hakimliğince tutuklandı. - ANTALYA

Cumhuriyet Başsavcılığı, Antalya, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.02.2020 05:54 Kaynak: İHA
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