Antalya'da "Yüksek Gerilim Laboratuvarı" Kuruldu

Elektrik dağıtım sektöründe ihtiyaç duyulan personelin yetiştirilmesini hedefleyen "Enerjinin Yıldızları Projesi" kapsamında Türkiye'nin üçüncü "yüksek gerilim laboratuvarı" Antalya'da bir lisede kuruldu.

Elektrik dağıtım sektöründe ihtiyaç duyulan personelin yetiştirilmesini hedefleyen "Enerjinin Yıldızları Projesi" kapsamında Türkiye'nin üçüncü "yüksek gerilim laboratuvarı" Antalya'da bir lisede kuruldu.



Akdeniz Elektrik Dağıtım AŞ (AEDAŞ), Boğaziçi Elektrik Dağıtım AŞ (BEDAŞ) ve Çamlıbel Elektirik Dağıtım AŞ (ÇEDAŞ) ile Milli Eğitim Bakanlığı Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü arasında imzalanan protokol kapsamında, elektrik dağıtım sektörünün yetişmiş eleman ihtiyacına çözüm üretmek için başlatılan "Enerjinin Yıldızları" projesi çerçevesinde, AEDAŞ'ın Kepez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde kurduğu yüksek gerilim laboratuvarının açılışı yapıldı.



Laboratuvarda, yüksek gerilim dalını tercih eden öğrencilere, elektriğin üretiminden iletim ve dağıtımına kadar tüm kademeleri uygulamalı öğretilecek. Başarılı öğrencilere aylık 500 lira burs verilecek, BEDAŞ, ÇEDAŞ ve AEDAŞ'ta staj imkanı sunulacak.



Milli Eğitim Bakanlığı Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürü Prof. Dr. Kemal Varın Numanoğlu, Türkiye'nin 2023 hedefleri kapsamında hazırlanan "2023 Eğitim Vizyonu"nun orta ve uzun vadede mesleki eğitimin prestijinin artırılmasını ve mesleki eğitime yönelik talebin yükseldiği bir dönemi hedeflediğini söyledi.



Bu hedefler kapsamında "Enerjinin Yıldızları Projesi"nin de önemsedikleri, rol model olabilecek güzel bir örnek olduğunu vurgulayan Numanoğlu, şunları kaydetti:



"Dünyanın finansal ve etki değeri açısından en güçlü sektörü enerji, bunu sağlık ve silah sektörü takip ediyor. Enerji sektöründe ayakta kalabilmek sadece enerjiyi üretmekle ilgili değil. O enerjinin rasyonel, kesintisiz ve güvenilir şekilde dağıtımını sağlamak da son derece önemli. Bu anlamda, AEDAŞ, BEDAŞ ve ÇEDAŞ'ın hizmetleri bizler için gurur verici. Bu hizmetin kalitesini sürekli hale getirebilmek ve bu alanda nitelikli öğrenciler istihdam edebilmek amacıyla gerçekleştirilen bu projenin son ayağında da yer almaktan mutluluk duyuyorum."



"Öğrenciler, elektrikle ilgili tüm aşamaları yaşayarak öğrenecek"



AEDAŞ Genel Müdürü Bahadır Müdüroğlu da yüksek gerilim dalında uygulamalı eğitimin önemli olduğunu, Kepez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde kurdukları laboratuvarda 35 öğrencinin elektrikle ilgili tüm aşamaları bizzat yaşayarak öğreneceğini söyledi.



Bu alanda eğitim alan öğrencilere şirketlerinde staj imkanı da sunacaklarını belirten Müdüroğlu, "Bizlerin mesleki tecrübesiyle değerli öğretmenlerimizin bilgi ve birikimlerini aynı potada eriten Enerjinin Yıldızları Projemizin Türk eğitim sistemine, öğrencilerimize, sektörümüze hayırlı olmasını diliyorum." dedi.



Proje kapsamında daha önce İstanbul ve Sivas'ta laboratuvar kurduklarına değinen Müdüroğlu, Avrupa Birliği standartlarına sahip laboratuvarların 2018-2019 eğitim öğretim yılına yetiştirilirken, İstanbul'da 12, Sivas'ta 16 ve Antalya'da ise 35 olmak üzere 63 öğrencinin yüksek gerilim dalı bölümünde eğitim aldığını kaydetti.



Açılış törenine, AK Parti Antalya Milletvekili Kemal Çelik, Kepez Kaymakamı Hamdullah Suphi Özgödek, Kepez Belediye Başkan Yardımcısı Mustafa Özsoy da katıldı.

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