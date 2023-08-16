Nem bulutlarının kapladığı Antalya'ya inemeyen uçaklar başka şehirlere yönlendirildi - Son Dakika
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Nem bulutlarının kapladığı Antalya'ya inemeyen uçaklar başka şehirlere yönlendirildi

Son Güncelleme: 16.08.2023 13:56

Antalya'da yüzde 85'e ulaşan nem oranı nedeniyle görüş mesafesi düştü ve havalimanına iniş yapamayan uçaklar farklı şehirlere yönlendirildi. Yüksek nem nedeniyle oluşan nem bulutları kenti kapladı ve Beydağları görünmez hale geldi.

Antalya'da yüzde 85'e ulaşan nem oranı nedeniyle sabah saatlerinde kenti nem bulutları kapladı. Nem bulutları nedeniyle görüş mesafesi düşerken, havalimanına iniş yapamayan bazı uçaklar farklı şehirlere yönlendirildi.

Antalya'yı kaplayan nem bulutları nedeniyle havalimanına iniş yapamayan bazı uçaklar farklı şehirlere yönlendirildi

SICAKLIKLA BİRLİKTE NEM DE ARTTI

Geçen hafta hava sıcaklığının mevsim normallerinde seyrettiği Antalya'da son günlerde sıcaklıkla birlikte nem de arttı. Sıcaklığın 30 dereceyi aştığı kentte nem, yüzde 85'e kadar yükseldi.

Antalya'yı kaplayan nem bulutları nedeniyle havalimanına iniş yapamayan bazı uçaklar farklı şehirlere yönlendirildi

BULUTLAR KENTİ KAPLADI

Yüksek nem nedeniyle oluşan nem bulutları ise kenti kapladı. Nem nedeniyle görüş mesafesi düşerken, Beydağları ise bulutlar nedeniyle görünmez hale geldi. Kentin kuşbakışı gözüktüğü yüksek yerlerden denizin görülmediği gözlendi.

Antalya'yı kaplayan nem bulutları nedeniyle havalimanına iniş yapamayan bazı uçaklar farklı şehirlere yönlendirildi

HAVA TRAFİĞİNDE DE AKSAMALAR YAŞANDI

Vatandaşlar, çareyi denize girerek serinlemekte buldu. Sahile gelenlerin bazıları yüzerken, bazıları da güneşlenmeyi tercih etti. Yürüyüş yapanlar, güneşten korunmak için şapka ile dolaşmayı tercih etti.

Antalya'yı kaplayan nem bulutları nedeniyle havalimanına iniş yapamayan bazı uçaklar farklı şehirlere yönlendirildi

UÇAKLAR FARKLI ŞEHİRLERDEKİ HAVALİMANLARINA YÖNLENDİRİLDİ

Diğer yandan nem bulutları nedeniyle hava trafiğinde de aksamalar yaşandı. Bazı uçaklar rötar yaparken, havalimanına iniş yapamayan uçaklar ise farklı şehirlerdeki havalimanlarına yönlendirildi.

Kaynak: DHA
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SON DAKİKA: Nem bulutlarının kapladığı Antalya'ya inemeyen uçaklar başka şehirlere yönlendirildi - Son Dakika
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