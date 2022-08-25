Antalya'da yüksek nem etkisini devam ettirecek

İç kesimlerde cumartesi günü öğle saatlerine kadar yerel sağanak yağış geçişi bekleniyor

ANTALYA Meteoroloji 4. Bölge Müdür Yardımcısı Hasan Acar, Antalya'nın iç kesimlerde cumartesi günü öğle saatlerine kadar gök gürültülü sağanak geçişlerinin olacağını bildirdi. Acar, bu yağışların kent merkezine de zayıf yağış şeklinde düşmesini beklediklerini ve yüksek nemin devam edeceğini kaydetti.

Turizm kenti Antalya'da sıcak ve nemli hava etkisini devam ettiriyor. Yaklaşık 1 aydır nemli havanın etkisi altında bulunan Antalya'da nem nedeniyle görüş mesafesi düştü, Toros Dağları dahi görünmez oldu. Yüksek nemle birlikte kentin iç kesimlerinde cumartesi günü öğle saatlerine kadar yerel olmak üzere gök gürültülü sağanak yağış geçişi bekleniyor. Bu yağışın kent merkezine de hafif şekilde düşmesi bekleniyor. Antalya Meteoroloji Bölge Müdürü Yardımcısı Hasan Acar, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminler doğrultusunda bugün akşam saatlerinden itibaren gelecek yağışın özellikle iç kesimlerde etkili olacağını söyledi.

"Yerel şiddetli yağış"

Cumartesi öğle saatlerine kadar bu yağışın etkili olmasını beklediklerini dile getiren Acar, " Aralıklı olarak yerel gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Genel olarak sıcaklıklar 31-32 derecelerde olacak. Bu sıcaklıklar mevsim normallerinin 4 ile 6 derece altında seyretmektedir. Minimumlar ise 27 onlarda mevsim normallerinde görülmektedir. Yağış anında nem oranlarımız yüzde 90'ları bulurken, minimumlarla ise Antalya özelinde yüzde 60,55'lere kadar düşecek" dedi.

"Nem devam edecek

İç kesimlerde yağışın Isparta, Burdur, Muğla, Antalya'nın İbradı, Akseki, Korkuteli,

Elmalı ilçelerinde etkili olabileceğini ifade eden Acar, " Kıyı şeridi hariç tüm bölge etkisi altında. Yaptığımız tahminler doğrultusunda nem yüksek olarak devam edecek. 3 gün boyunca bölgemizde özellikle iç kesimlerde yerel olarak gök gürültülü sağanak geçişleri bekliyoruz" diye konuştu. Rüzgarların kuzey önden esmeye devam edeceğini bildiren Acar, fakat bunun yarın güneyli önlere döneceğini bildirdi.