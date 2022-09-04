Antalya'da sıcaktan bunalanlar sahili doldurdu - Son Dakika
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Antalya'da sıcaktan bunalanlar sahili doldurdu

04.09.2022 15:20
Antalya'da sıcaktan bunalanlar sahili doldurdu

ANTALYA'da yüksek nem ve sıcak hava nedeniyle sahillerde yoğunluk oluştu.

ANTALYA'da yüksek nem ve sıcak hava nedeniyle sahillerde yoğunluk oluştu. 6 metre yüksekliğindeki kaya üzerine çıkıp denize atlayan gençler ise yine tehlikeye davetiye çıkardı.

Turizmin başkenti Antalya'da sıcaklığın 33, nem oranının ise yüzde 58 seviyelerinde seyretmesiyle yerli ve yabancılar Konyaaltı Sahili'nde yoğunluk oluşturdu. Nemden dolayı Beydağları'nın görüş mesafesinin azaldığı da dikkati çekti. Sahile gelenlerden bazıları güneşlenmeyi, bazıları yüzmeyi tercih ederken, bazı aileler çocuklarıyla denizin içinde oynadı. Akdeniz'in serin sularında en çok eğlenen ise yine çocuklar oldu.

KAYALIKLARDAN ATLADILAR

Konyaaltı Sahili'ne varyant tarafından giriş yapıldığında hemen falezlerin altında bulunan 6 metrelik kayadan gençlerin denize atladığı görüldü. Her sene klasikleşen ve bir türlü önüne geçilemeyen duruma bu sene de rastlandı. Gençler, tehlikeye aldırış etmeden kayalıktan kendilerini suya bıraktı.


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Kaynak: DHA

Konyaaltı Sahili, Antalya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Antalya'da sıcaktan bunalanlar sahili doldurdu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Antalya'da sıcaktan bunalanlar sahili doldurdu - Son Dakika
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