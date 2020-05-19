Antalya'da

Uygulamada 22 araç trafikten men edilirken, 25 sürücüye ise toplam 29 bin 30 lira ceza kesildi.

İlçenin farklı noktalarında yapılan denetimlerde, yüksek sesle müzik dinleyen ve aracına abart egzoz takan sürücüler belirlendi.

Antalya 'nın Alanya ilçesinde yüksek sesle müzik dinleyen ve aracına abart egzoz taktığı belirlenen 25 sürücüye toplam 29 bin 30 lira para cezası uygulandı.

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