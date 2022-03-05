"Yüksek topuk" koşusu - Son Dakika
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"Yüksek topuk" koşusu

05.03.2022 12:59

Antalya'da bu yıl 17. düzenlenen Runatolia Uluslararası Antalya Maratonu kapsamında yüksek topuk koşusu yapıldı.

Antalya'da bu yıl 17. düzenlenen Runatolia Uluslararası Antalya Maratonu kapsamında yüksek topuk koşusu yapıldı.

Muratpaşa ilçesindeki Kent Meydanı'nda gerçekleştirilen ve renkli görüntülerin oluştuğu yarışmaya vatandaşlar ilgi gösterdi.

Yarış öncesinde kadınlar, parkurda düşmemek için ayakkabılarını ayaklarına bantladı. Koşuya hazırlanan bazı kadınlara da eşleri destek verdi.

Organizasyona katılan kadınlar, topuklu ayakkabılarla 100 metre koşarak yarışı tamamladı.

Yarışta, bazı yarışmacıların koşmakta ve dengesini sağlamakta güçlük çektiği görüldü.

Yarışmada dereceye giren katılımcılara madalya, sertifika ve para ödülü verildi.

Yarışmacılardan Sude Sayan, ilk defa katıldığını ve çok heyecanlı olduğunu söyledi. Sayan, normalde hep yürüdüğü topuklu ayakkabılarla koşmanın kendisi için farklı bir deneyim olacağını kaydetti.

Öte yandan Runatolia Uluslararası Antalya Maratonu kapsamında "minik adımlar" koşusu da gerçekleştirildi.

Yüksek topuk koşusu
Yüksek topuk koşusu
Yüksek topuk koşusu
Yüksek topuk koşusu
Yüksek topuk koşusu
Yüksek topuk koşusu
Yüksek topuk koşusu
Yüksek topuk koşusu
Yüksek topuk koşusu
Yüksek topuk koşusu
Yüksek topuk koşusu
Yüksek topuk koşusu
Yüksek topuk koşusu
Yüksek topuk koşusu
Yüksek topuk koşusu
Yüksek topuk koşusu
Yüksek topuk koşusu
Yüksek topuk koşusu
Yüksek topuk koşusu
Yüksek topuk koşusu
Yüksek topuk koşusu
Yüksek topuk koşusu
Yüksek topuk koşusu
Yüksek topuk koşusu

YORUMLAR
500
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Muratpaşa, Antalya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel 'Yüksek topuk' koşusu - Son Dakika


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