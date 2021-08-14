Antalya'da yunus polisi, korona virüse yenik düştü - Son Dakika

Antalya İl Emniyet Müdürlüğü'nde görevli motosikletli yunus timi polisi yakalandığını korona virüse yenik düştü.

Asayiş Şube Müdürlüğü Motosikletli Yunus Timleri'nde görevli 34 yaşındaki Sonay Erer, bir süre önce korona virüse yakalandı. Durumu ağırlaşan Erer'in Kepez Devlet Hastanesi'nde tedavisine başlandı. Yaklaşık 10 gündür yoğun bakımda tedavisine devam edilen Erer, yapılan tüm müdahaleye rağmen yaşam mücadelesini kaybetti. Bekar olan Erer'in, emniyet müdürlüğünde düzenlenecek törenin ardından cenazesinin toprağa verileceği öğrenildi. - ANTALYA