Antalya'da yürek yakan kaza! Motosikletin çarptığı ikiz bebek bekleyen kadın yaşamını yitirdi - Son Dakika
Üye Girişi

Antalya'da yürek yakan kaza! Motosikletin çarptığı ikiz bebek bekleyen kadın yaşamını yitirdi

18.09.2022 12:48

Antalya'da bebek arabasıyla yolun karşısına geçen hamile kadına motosiklet çarptı. İkiz bebeklere hamile kadın bebekleriyle birlikte hastanede yaşamını yitirdi. Bebek arabasındaki 1 yaşındaki çocuk ise ağır yaralandı. Kaza anı çevredeki güvenlik kameralarına saniye saniye kaydedildi.

Antalya'da bebek arabasıyla yolun karşısına geçmeyen çalışan hamile Ceylan Poyraz'a, M.K. idaresindeki motosiklet çarptı. Çarpmanın etkisiyle hamile kadın yola savruldu. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı kadın sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Hastaneye kaldırılan ve ikiz bebeklere hamile olduğu belirtilen Ceylan Poyraz doktorların tüm müdahalesine rağmen bebekleriyle birlikte hayatını kaybetti.

OLAY ANI KAMERADA

Güvenlik kameralarına saniye saniye yansıyan görüntülerde hamile anne bebek arabasıyla yaya geçidinden karşıya geçmek istiyor. Hamile kadının yolun karşısına geçmesine birkaç adım kala süratle ilerleyen motosikleti görerek hızlanmasına rağmen motosikletin çarptığı görülüyor.

AİLESİ SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ

Öte yandan, kaza anında bebek arabasında bulunan 1 yaşındaki Ayaz bebeğin kafatasında kırık olduğu belirtildi. Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edilen ve Çocuk Yoğun Bakım Ünitesine alınan Ayaz bebeğin hayati tehlikesini sürdüğü öğrenildi. Kazayı duyarak olay yerine gelen aile üyeleri sinir krizi geçirdi. Kazanın ardından gözaltına alınan motosiklet sürücüsü M.K., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

YORUMLAR
500
Akkuş İlgezdi: 'Çocuklarımızı Hem Bilime Hem Gıdaya Doyuracağız' Akkuş İlgezdi: 'Çocuklarımızı Hem Bilime Hem Gıdaya Doyuracağız' Son dakika haberi | 'Kız kardeşlere havuzda taciz' davasına bakanlık müdahil oldu Son dakika haberi | 'Kız kardeşlere havuzda taciz' davasına bakanlık müdahil oldu
Kaynak: İHA

Antalya, Çocuk, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Antalya'da yürek yakan kaza! Motosikletin çarptığı ikiz bebek bekleyen kadın yaşamını yitirdi - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
12:46 Bakan Soylu'dan, Emre Olur paylaşımı: Emniyet Teşkilatımızı, sıkı takiple bir soysuzu daha ülkemize getirdiği için tebrik ederim
12:29 Tayvan'da 6.8 büyüklüğündeki deprem sonrası binalar ve yollar çöktü, vagonlar raydan çıktı
12:05 Avustralya'da başına ödül konan çete lideri Murat Galasi, Türkiye'de hayatını kaybetti
12:05 Oyuncu Serenay Sarıkaya'nın kolej tarzı beğeni topladı! Paylaştığı fotoğraflara yorum üstüne yorum yapıldı
11:49 Motorine 1 lira 76 kuruş indirim bekleniyor! 20 Eylül salı gününden itibaren geçerli olacak
11:29 Elleriyle topladığı meyveleri çarşıda satan yaşlı kadına zabıta müdahalesi! Gözyaşlarına boğuldu
11:15 KPSS adayı dalgınlığının kurbanı oldu! 1 saat erken geldiği sınava giremedi
10:18 İlki iptal edilen KPSS'de ilk oturum başladı
10:18 Mehmet Dinçerler'le boşanma aşamasında olan Hadise, konser verdiği sırada yüzük fırlattı
10:10 Sedat Peker'in basın danışmanı Emre Olur, Tiran'dan İstanbul'a getirildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.09.2022 12:57:29. #1.11#
SON DAKİKA: Antalya'da yürek yakan kaza! Motosikletin çarptığı ikiz bebek bekleyen kadın yaşamını yitirdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement