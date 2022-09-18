Antalya'da yürek yakan kaza! Motosikletin çarptığı ikiz bebek bekleyen kadın yaşamını yitirdi

Antalya'da bebek arabasıyla yolun karşısına geçmeyen çalışan hamile Ceylan Poyraz'a, M.K. idaresindeki motosiklet çarptı. Çarpmanın etkisiyle hamile kadın yola savruldu. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı kadın sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Hastaneye kaldırılan ve ikiz bebeklere hamile olduğu belirtilen Ceylan Poyraz doktorların tüm müdahalesine rağmen bebekleriyle birlikte hayatını kaybetti.

OLAY ANI KAMERADA

Güvenlik kameralarına saniye saniye yansıyan görüntülerde hamile anne bebek arabasıyla yaya geçidinden karşıya geçmek istiyor. Hamile kadının yolun karşısına geçmesine birkaç adım kala süratle ilerleyen motosikleti görerek hızlanmasına rağmen motosikletin çarptığı görülüyor.

AİLESİ SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ

Öte yandan, kaza anında bebek arabasında bulunan 1 yaşındaki Ayaz bebeğin kafatasında kırık olduğu belirtildi. Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edilen ve Çocuk Yoğun Bakım Ünitesine alınan Ayaz bebeğin hayati tehlikesini sürdüğü öğrenildi. Kazayı duyarak olay yerine gelen aile üyeleri sinir krizi geçirdi. Kazanın ardından gözaltına alınan motosiklet sürücüsü M.K., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.